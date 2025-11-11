Ostvario im se san! Nakon godina borbe osnivač Colonije i supruga objavili najljepšu vijest

Boris Đurđević na društvenim je mrežama otkrio kako su on i supruga Valerija dobili sina.

Osnivač grupe Colonia, Boris Đurđević, na društvenim se mrežama pohvalio najljepšim vijestima. Naime, on i supruga Valerija nakon 11 godina braka dobili su sinčića.

U emotivnoj objavi na Facebooku otkrio je i dječakovo ime.

''10. 11. 2025. rodio se Max Đurđević, naše blago. Nemam riječi koliko smo sretni i koliko je moja supruga Valerija Đurđević ovo zaslužila nakon toliko godina muke i borbe s bolešću. Lavica od glave do pete, odustajanje nikad nije bila opcija bez obzira na fizičke i mentalne bolove koje je doživljavala godinama. Bogu hvala na daru koji smo dobili! Čuda se događaju, samo treba vjerovati! Max je mala beba, ali će uz našu ljubav postati veliki čovjek'', napisao je.

I dok je Valeriji to prvo dijete, Boris iz prošlog braka ima dvoje djece, Lukasa i Noru.

Inače, Valerija je spisateljica i autorica stihova, a javno je progovorila o svojoj borbi s endometriozom. Riječ je kroničnoj neizlječivoj sustavnoj bolesti u kojoj tkivo slično sluznici maternice raste izvan nje i može se pojaviti u gotovo svakom organu u tijelu.

"Moji prvi teži simptomi započeli su 2007., kad sam navršila 24 godine. Počela sam osjećati nesnosne bolove tijekom menstruacije, pojavila se bol pri uriniranju i defekaciji. Sjedila bih na toaletu i držala se rukama za zidove te se izvijala u strašnim bolovima. Osjećaj je bio kao da mi utrobu režu s tisuću noževa - jajnike, maternicu, mjehur, zdjelicu i debelo crijevo. Ubrzo sam počela osjećati bolove neovisno o menstruaciji, pojavila se bol pri odnosu, kao i učestale urinarne infekcije, a sve te simptome nijedan liječnik kojem sam se obratila nije povezivao s mogućnošću endometrioze", ispričala je svojedobno za Story.

