Modni detalj Mislava Oršića privukao pažnju, evo koliko je izdvojio za ovu luksuznu stvarčicu!

Na okupljanju reprezentacije u Zagrebu za oko je svima zapeo detalj na Mislavu Oršiću – riječ je o skupocjenom dodatku poznatog brenda.

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila u Zagrebu. Od tamo će krenuti prema Rijeci na završni dio priprema za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Pažnju naših fotografa privukao je Mislav Oršić, koji je stigao u opuštenom sportskom izdanju, odjeven u sivu trenirku i s osmijehom na licu.

Mislav Oršić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, ono što je posebno zapelo za oko bio je njegov crni ruksak modne kuće Louis Vuitton.

Mislav Oršić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Riječ je o modelu Takeoff, izrađenom od kvalitetne teleće kože s diskretnim mat crnim LV logotipom. Prema službenim stranicama luksuznog brenda, cijena ovog ruksaka iznosi oko 3000 eura (ili 3550 američkih dolara).

Louis Vuitton ruksak Foto: Screenshot

Mislav Oršić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, naš Vatreni u braku je sa suprugom Suzanom od 2018. godine. Par je zajedno još od srednje škole, a šest mjeseci prije vjenčanja postali su roditelji dječaka. Drugog sina dobili su 2021. godine, a nogometaš je prisustvovao porođaju.

Suzana Oršić - 9 Foto: Suzana Oršić/Instagram

Krajem prošle godine lijepa brineta svoju je strast pretočila u novi posao. Više o tome pisali smo OVDJE.

Suzana Oršić - 2 Foto: Suzana Oršić/Instagram

