Livakovićeva supruga podijelila dosad neviđene prizore iz trudnoće!

Helena Livaković na Instagramu je podijelila fotografije snimljene proteklog ljeta, kada je bila trudna za koju mnogi nisu ni znali.

Dominik i Helena Livaković u listopadu su dobili svoje drugo dijete. Naš reprezentativni vratar i njegova supruga, koju mnogi zbog izgleda često uspoređuju s Meghan Markle, postali su roditelji djevojčice Kaje, a mnoge je iznenadila ova vijest jer se nije ni znalo da je trudna.

Za potonje se pobrinula sama Helena, koja je na Instagramu objavila fotogaleriju minulog ljeta, a u kojoj se mogu vidjeti i njezine trudničke fotografije.

Helena Livaković - 1 Foto: Instagram

Helena Livaković - 4 Foto: Instagram

Helena Livaković - 2 Foto: Instagram

Dominik i Helena Livaković Foto: Instagram

Nazvane jednostavno "Ljeto '25", Helena je objavila niz fotografija i videa iz jednog resorta na kojima je u elegantnim ljetnim kombinacijama istaknula svoj trudnički trbuh dok je bila na prijelazu iz drugog u treće tromjesečje.

Helena Livaković na Instagramu Foto: Instagram

Helena i Dominik Livaković - 12 Foto: Helena Livaković/Instagram

Helena i Dominik Livaković - 3 Foto: Helena Livaković/Instagram

Dominik i Helena Livaković - 4 Foto: Instagram

Na nekima od njih pridružio joj se i sin Joakim, koji je nježno grlio majku, a okušao se i u vožnju plovilom. Na jednoj fotografiji može se uočiti i Dominik, koji je veliki dio ljeta proveo na pripremama i tražeći novi klub.

Ova fotogalerija, kojom je prvi puta pokazala kako su izgledali njezini trudnički dani, privukla je pozornost njezinih pratitelja koji su joj ostavljali komentare punih emotikona srca.

Obitelj Livaković je bila i u New Yorku, a više o tome pročitajte OVDJE.

Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

