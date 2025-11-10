Popularnu pjevačicu više ne možemo prepoznati, skinula je drastičan broj kila

Na humanitarnoj gala večeri u Los Angelesu, Meghan Trainor privukla je svu pažnju svojim novim izgledom i elegantnom haljinom, pokazavši zapanjujuću transformaciju nakon što je izgubila velik broj kilograma.

Pjevačica Meghan Trainor, poznata po hitu ''All About That Bass'', pojavila se na crvenom tepihu humanitarne gala večeri Baby2Baby i ostavila sve bez daha.

Na elegantnom događaju zasjala je u raskošnoj bijeloj haljini ukrašenoj kristalima i perlicama, s voluminoznim donjim dijelom od tila i glamuroznim rukavicama do lakta. Stajling je upotpunila dijamantnom ogrlicom i profinjenom punđom s šiškama – izgledala je poput prave holivudske dive.

No, ono što je svima odmah zapelo za oko jest koliko se Meghan fizički promijenila. Pjevačica je drastično smršavila, a mnogi su komentirali da je gotovo neprepoznatljiva u odnosu na ranije godine.

Na društvenim mrežama obožavatelji su se složili da nikada nije izgledala bolje, dok su neki istaknuli kako su jedva povjerovali da je riječ o istoj osobi.

''Ovo je Meghan Trainor? OMG'', ''Gdje je Meghan i što se učinili s njom!?'', ''Baš se i ne drži svoje pjesme u kojoj pjeva da ''nije Barbie lutka'', ''Ne hejtam ju zbog promjene, nadam se da joj se i zdravlje poboljšalo'', ''Izgleda odlično'', ''Svaka čast'', neki su od komentara.

Uz nju, na premijeri je bio i njezin suprug, glumac Daryl Sabara, s kojim je izmjenjivala nježnosti, a još ranije je isticala kako je upravo obiteljska podrška ključ njezinog puta prema boljoj verziji sebe.

Meghan se posljednjih godina otvoreno borila s problemima samopouzdanja i hormonalnim promjenama nakon poroda, ali sada izgleda zdravije i sretnije nego ikad.

Njezina velika transformacije iz pjevačice koja je slavila obline došla je kao rezultat kombinacije dijete, vježbanja i korištenja lijeka Mounjaro, kojeg inače koriste pacijenti s dijabetesom tipa 2. Osim toga, bila je na povećanju grudi, zatezanju kože i botoksu, a istaknula je i važnost mentalnog zdravlja i samoprihvaćanja.

