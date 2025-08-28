Nikad mršavije izdanje pjevačice palo u drugi plan kada se pojavila s ovim dekolteom!

Meghan Trainor ponovno je iznenadila mnoge kada se prošetala crvenim tepihom vidno mršavija.

Meghan Trainor, koja je svjetsku slavu stekla hitom "All About That Bass", ponovno je u središtu pažnje, ovoga puta zbog svoje nevjerojatne transformacije. Na crvenom tepihu pojavila se u izdanju koje je istaknulo njezinu novu figuru i odmah privukla sve poglede fotografa.

30-godišnja pjevačica se na premijeri serije "The Paper" pojavila u glamuroznom i hrabrom izdanju - kratkom kombinezonu s bijelim satenskim hlačicama i crnim baršunastim topom s dubokim dekolteom. Struk je naglasila detaljem u obliku blistave kopče, dok je cijeli look upotpunila klasičnim crnim salonkama.

Meghan Trainor - 2 Foto: Profimedia

Meghan Trainor - 6 Foto: Profimedia

Meghan Trainor - 4 Foto: Profimedia

Uz nju, na premijeri je bio i njezin suprug, glumac Daryl Sabara, s kojim je izmjenjivala nježnosti, a još ranije je isticala kako je upravo obiteljska podrška ključ njezinog puta prema boljoj verziji sebe.

Meghan Trainor - 3 Foto: Profimedia

Meghan Trainor - 5 Foto: Profimedia

Meghan Trainor Foto: Profimedia

Meghan Trainor Foto: Profimedia

Njezina velika transformacije iz pjevačice koja je slavila obline došla je kao rezultat kombinacije dijete, vježbanja i korištenja lijeka Mounjaro, kojeg inače koriste pacijenti s dijabetesom tipa 2. Osim toga, bila je na povećanju grudi, zatezanju kože i botoksu, a istaknula je i važnost mentalnog zdravlja i samoprihvaćanja.

Daryl Sabara i Meghan Trainor Foto: Profimedia

Daryl Sabara i Meghan Trainor Foto: Instagram

Meghan Trainor - 3 Foto: Profimedia

Meghan Trainor - 2 Foto: Profimedia

Jedno je sigurno: Meghan Trainor pokazala je kako se upornošću, radom i vjerom u sebe mogu postići nevjerojatni rezultati, a njezin izlazak na crveni tepih definitivno je bio trenutak koji će se dugo pamtiti.

O njezinoj operaciji grudi više čitajte OVDJE.

