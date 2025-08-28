Prvo javno pojavljivanje mađarske ljepotice nakon što je milijune zabrinula prizorima iz bolnice!

Manekenka Barbara Palvin vratila se pod svjetla reflektora nakon što se proteklih mjeseci oporavljala od operacije.

Nakon što je nedavno završila na operaciji zbog endometrioze, Barbara Palvin trijumfalno se vratila u javnost na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala. Svojim pojavljivanjem još jednom je dokazala zašto slovi za jednu od najljepših žena svijeta i miljenicu modnih dizajnera.

Za tu prigodu odabrala je zavodljivu crnu haljinu s korzetnim gornjim dijelom od čipke i satenskim detaljima koji naglašavaju njezinu figuru. Haljina sa senzualnim prorezom na nozi dodatno je istaknula njezine duge noge, dok su tanke naramenice i dramatičan kroj donijeli dozu glamura i elegancije.

Galerija 20 20 20 20 20

Barbara Palvin - 3 Foto: Profimedia

Barbara Palvin - 1 Foto: Profimedia

Barbara Palvin - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''

Sve je upotpunila klasičnim salonkama i minimalističkim make-upom, a kosa joj je padala u romantičnim valovima, što je savršeno zaokružilo cijeli dojam. Dok su bljeskovi fotoaparata pljuštali, Barbara je suvereno pozirala pred brojnim fotografima i odmah zasjenila mnoge kolegice s crvenog tepiha.

Barbara Palvin - 3 Foto: Profimedia

Barbara Palvin - 7 Foto: Profimedia

Njezin boravak u Veneciji došao je ni dva tjedna nakon što je otkrila kako već godinama ima ozbiljne zdravstvene probleme povezane s dotad nedijagnosticiranom endometriozom, koju su joj otkrili nakon posjeta specijalistu.

Barbara Palvin Foto: Instagram

Barbara Palvin Foto: Instagram

Barbara Palvin Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Vječna seks-bomba pala je u drugi plan zbog svoje mini kopije u utegnutom korzetu

"Ako sumnjate da biste mogli imati endometriozu, ohrabrujem vas da to provjerite. Meni je to puno pomoglo i zahvalna sam što sam to učinila. Rana dijagnoza i liječenje vrlo su važni kako bi se spriječile dugoročne komplikacije, a sada sam svjesnija svoga tijela i spremna reagirati brzo ako bude potrebno", ispričala je tada Palvin, koja se oporavljala oko tri mjeseca.

O endometriozi više pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Povratak Karmele Vukov-Colić pred publiku u Vukovaru bio je sve samo ne običan!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Trakice na mini bikiniju jedva su obuzdale raskošne obline srpske folkerice

Pogledaji ovo Celebrity Što se krije u vremenskoj kapsuli princeze Diane koja je otvorena nakon 34 godine?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o ljubavi nad kojom se Amerika zgražala: On je imao 39, a ona tek završila srednju školu