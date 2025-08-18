Svjetski slavna ljepotica zabrinula fanove prizorima iz bolnice: ''Dugo sam mislila da je to normalno...''

Manekenka Barbara Palvin na Instagramu se pratiteljima javila iz bolnice i otkrila da je završila na operaciji.

Mađarska manekenka Barbara Palvin pratitelje na društvenim mrežama zabrinula je prizorima iz bolnice.

U podužoj objavi otkrila je da već godinama prolazi kroz ozbiljne zdravstvene probleme povezane.

''Bok svima, prošlo je neko vrijeme! Već godinama se borim s teškoćama koje dolaze s mojim menstruacijama – umor, jaki bolovi, obilno i neredovito krvarenje, neprospavane noći na podu kupaonice. Mislila sam da je to jednostavno normalan za mene '', započela je.

Nakon što su je liječnici uputili specijalistu za endometriozu, prošla je detaljne preglede i tri mjeseca kasnije završila na operaciji.

''Na redovne ginekološke preglede idem svake godine i mislila sam da bih, da imam endometriozu, to već znala. No, ispostavilo se da se endometrioza ne može dijagnosticirati općim pregledima. Tri mjeseca nakon završila sam na operaciji. Nakon operacije sam napokon imala menstruaciju koja je bila lakša i sada znam razliku'', priznala je manekenka.

''Ako sumnjate da biste mogli imati endometriozu, ohrabrujem vas da to provjerite. Meni je to puno pomoglo i zahvalna sam što sam to učinila. Rana dijagnoza i liječenje vrlo su važni kako bi se spriječile dugoročne komplikacije, a sada sam svjesnija svoga tijela i spremna reagirati brzo ako bude potrebno'', dodala je.

''Zbog toga sam protekla tri mjeseca iskoristila odmor i potpuni oporavak. Uzbuđena sam zbog ovog novog poglavlja u svom životu i sada sam spremna vratiti se poslu'', zaključila je.

