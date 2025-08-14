Tko je zanosna plavuša koja je od života na farmi dospjela do jedne od najtraženijih manekenki?

Rosie Huntington-Whiteley, nekadašnja Victoria's Secret anđelica iz ruralnog Devona, izgradila je karijeru supermodela, glumice i poduzetnice.

Rosie Huntington-Whiteley jedno je od onih imena koje automatski vežemo uz eleganciju, glamur i savršen izgled. No ova Britanka nije samo lice s naslovnica , njezina karijera i privatni život jednako su fascinantni.

Rođena 1987. godine u Engleskoj, točnije, u ruralnom Devonu, na imanju okružena životinjama. Rosie je karijeru započela kao model, a globalnu slavu stekla je kao jedno od zaštitnih lica Victoria’s Secreta. Njezina prepoznatljiva ljepota, pune usne i ledeno plave oči brzo su je lansirale među najtraženije manekenke svijeta. Osim modne piste, bila je i zaštitno lice luksuznih brendova poput Burberryja i Balmaina.

Rosie Huntington-Whiteley - 1 Foto: Rosie Huntington-Whiteley/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley - 13 Foto: Instagram

No Rosie se nije zaustavila samo na modelingu. Svoj glumački debi imala je 2011. godine u filmu "Transformers: Dark of the Moon", gdje je zamijenila Megan Fox kao glavna ženska zvijezda. Iako je film podijelio kritiku, Rosie je privukla pažnju Hollywooda i publike.

Rosie Huntington-Whiteley - 7 Foto: Instagram

Rosie Huntington-Whiteley - 5 Foto: Instagram

U ljubavi joj također ide sjajno. Već godinama je u vezi s glumcem i akcijskom zvijezdom Jasonom Stathamom, s kojim ima i sina. Par rijetko javno govori o svom privatnom životu, no svojom stabilnošću i skladom često su primjer zrelog odnosa u svijetu slavnih.

Rosie Huntington-Whiteley i Jason Statham (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Rosie Huntington-Whiteley i Jason Statham (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Rosie je danas puno više od supermodela. Vodi vlastiti beauty brend Rose Inc., poznat po minimalističkoj estetici i clean beauty filozofiji. Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje sa svojim pratiteljima dijeli modne savjete, beauty rutine, ali i intimne trenutke iz svakodnevice.

