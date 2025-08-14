Je li tajna koja je isplivala tek nakon njegove smrti bila kobna za brak sa slavnom pjevačicom?

Kelly i Brandon bili su u braku sedam godina, zajedno imaju dvoje djece.

Brandon Blackstock, glazbeni menadžer koji je javnosti najpoznatiji kao bivši suprug pjevačice Kelly Clarkson i posinak country legende Rebe McEntire, nedavno je premino nakon dugogodišnje borbe s rakom. U javnost je sada isplivala tajna iz njegovog života koja je šokirala brojne.

Ali krenimo ispičetka.

Kelly i Brandon vjenčali su se 2013. godine, a tijekom braka dobili su kćer River Rose 2014. i sina Remingtona Alexandera 2016. Iako su u početku djelovali skladno, s vremenom su se pojavile razlike koje su dovele do razvoda 2020.

Razvod se vukao godinu i pol prije nego što je konačno finaliziran u ožujku 2022., a Kelly je na kraju dobila primarno skrbništvo.

Nekrolog Brandona Blackstocka, tekst objavljen nakon njegove smrti, s prisjećanjem na njegov život i karijeru, otkrio je detalj koji je iznenadio i šokirao mnoge. U trenutku smrti bio je u vezi s asistenticom svoje bivše, piše Daily Mail.

Posljednje godine života proveo je u Montani, gdje je s Brittney Marie Jones gradio novi život i zajedničke poslovne projekte.

"Nakon više od 20 godina u glazbenom poslu, Brandon je pronašao put natrag u planine i ka kaubojskom načinu života koji je oduvijek želio živjeti. Pronašao je imanje i ljubav u Butteu, Montana. Brandon je, zajedno sa svojom prekrasnom i voljenom partnericom Brittney Marie Jones, počeo graditi život, graditi tvrtke i neumorno raditi na stvaranju Headwaters Livestock Auction i onoga što će živjeti kao njegova ostavština, The Valley View Rodeo u Bozemanu, Montana", piše.

U šokantnom otkriću, izvješća o rodeo biznisu Brandona Blackstocka i Brittney Marie Jones navode Jones kao bivšu asistenticu Kelly Clarkson. Njezin prijašnji LinkedIn profil otkriva da je radila i kao izvršna asistentica Brandona Blackstocka, ali i kao osobna asistentica Kelly Clarkson u razdoblju dok je on upravljao njezinom karijerom.

