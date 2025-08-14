Renata Končić Minea odlazi s Nove TV: ''Zahvalna sam Novoj na nezaboravnom putovanju''

Nakon 11 godina na Novoj TV Minea se oprašta od IN magazina i okreće novim profesionalnim izazovima, dok će emisija od rujna biti u osvježenom izdanju s novim uredništvom.

Nakon više od desetljeća prepoznatljivog glasa i lica u IN magazinu Renata Končić Minea završava svoje televizijsko putovanje s Novom TV.

Od natjecateljice u showu "Tvoje lice zvuči poznato", preko članice žirija do voditeljice emisija "Radna akcija" i "Dom iz snova" te dugogodišnjeg zaštitnog lica IN magazina – Minea je ostavila trag u zabavnom programu najgledanije hrvatske televizije.

Renata Končić Minea - 1 Foto: Instagram

''Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi'', izjavila je Minea.

Minea, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Renata Končić Minea, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Zahvalu joj je uputila i nova glavna urednica IN magazina Svjetlana Matić Koljenik.

"U ime cijele redakcije zahvaljujem Minei na suradnji i doprinosu emisiji. I dok s ponosom zatvaramo jedno poglavlje, već od rujna gledatelje očekuju osvježena, dinamična izdanja IN magazina u kojima nastavljamo s istom strašću i posvećenošću, uz novu uredničku energiju i uigrani tim", rekla je.

Minea će se od gledatelja oprostiti do kraja kolovoza, dok IN magazin od rujna ulazi u novu fazu, donoseći još više lifestyle sadržaja, emocija i inspirativnih priča – svaki dan, kao i dosad.

Renata Končić Minea - 4 Foto: Nova TV

Renata Končić Minea Foto: Nova TV

IN magazin ostaje vjeran svom stilu – aktualan, zabavan i inspirativan – a s novim uredničkim kormilom donosi i novu energiju, kreativne ideje i još bolji lifestyle sadržaj, koji gledatelji svakodnevno prepoznaju i vole.

