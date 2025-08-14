Video govori više od tisuću riječi! Zagreb se ovom pjesmom oprostio od naše cijenjene glazbene obitelji

Zagrepčani su na Jarunu zapjevali u čast Gabi Novak, Arsena i Matije Dedića, a emotivna snimka proširila se društvenim mrežama.

Hrvatska se s tugom oprašta od naše velike glazbe umjetnice Gabi Novak. Glazbena diva preminula je u ponedjeljak, samo dva mjeseca nakon što nas je napustio njezin sin, cijenjeni pijanist i skladatelj Matija Dedić.

Diljem naše regije brojni se opraštaju od naše cijenje glazbene obitelji, a društvenim mrežama sada se proširila i emotivna snimka iz Zagreba.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić

Na Jarunu, uz jezero i zalazak sunca, skupina građana spontano se okupila oko gitarista. U tišini dana i sjeni tuge, zapjevali su bezvremenski klasik Arsena Dedića ''Odlazak''.

U tim stihovima osjetila se zahvalnost, poštovanje i duboka emocija – ne samo prema Gabi, već i prema Matiji i Arsenu.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić

Arsen Dedić i Gabi Novak

Gabi Novak, Arsen Dedić

Lu Dedić, Gabi Novak

