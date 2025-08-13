Ovako se Beograd oprostio od obitelji Dedić: ''Ovo je bilo omiljeno mjesto Arsena...''

U Beogradu je održano odavanje počasti Gabi Novak, Matiji i Arsenu Dediću.

Smrt Gabi Novak rastužila je cijelu regiju, a u susjednoj Srbiji građani Beograda sinoć su se okupili u čast glazbene dive, Matije i Arsena Dedića koji su nas zauvijek napustili.

U dirljivom obraćanju koje se širilo društvenim mrežama istaknuto je da su ''Dedići bili čitav svemir lirskog utočišta, jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati'' te da njihov odlazak označava kraj jedne epohe, ali ne i svijeta koji su stvarali.

''Bravo, ljudi'', ''Divno'', ''Bravo Beograde'', ''Respekt'', ''Hvala vam od srca'', ''Lijepo za vidjeti, hvala vam dragi susjedi'', samo su neki od komentara ispod objava na društvenim mrežama.

Kako piše Kurir, u Beogradu kod Terazijske česme odzvanjale su bezvremenske pjesme poput ''O, mladosti'', ''Pamtim samo sretne dane'' i ''Kuća pored mora'', a emocije okupljenih bile su vidljive na svakom koraku.

Vuk Žugić, dugogodišnji urednik kulturnih programa u Sava centru, prisjetio se kako je Arsen Dedić u Beogradu uvijek odsjedao u hotelu 'Moskva'.

''Divno je što i Beograd odaje počast ovim divnim, prije svega ličnostima i umjetnicima, kakvi su bili Gabi Novak, Arsen Dedić i njihov sin Matija Dedić. Oni su bili prava i velika obitelj s mnogo talenata. Lijepo je što se netko toga sjetio i pokrenuo inicijativu da se okupimo kod Terazijske česme, odnosno, kod omiljenog hotela Arsena Dedića. On je, kad god bi bio u Beogradu, odsjedao u 'Moskvi'. To je bilo njegovo mjesto. Kada smo dogovarali njegov prvi nastup nakon rata u Sava centru, tražio je da bude u tadašnjem Interkontinentalu. Tamo bi dolazili i njihovi prijatelji kako bi ih vidjeli, a njegov brat bio je poznati slikar Milutin Dedić'', rekao je Žugić za Kurir.

Video s oproštaja podijelila je i hrvatska voditeljica Ida Prester.

''U moru vijesti o mržnji i podjelama, evo jedne kapi nježnosti i topline. Večeras su se u središtu Beograda okupili građani u znak sjećanja na najveću umjetničku obitelj Hrvatske, ali i cijele regije. Hvala vam, draga Gabi, Arsene i Matija, na soundtracku naših života''.

Kako se od obitelji Dedić oprostio njihov Šibenik, pogledajte OVDJE.

