Knjigom žalosti i upaljenim svijećama Šibenčani se opraštaju od obitelji Dedić

Brojni Šibenčani okupili su se ispred obiteljske kuće obitelji Dedić kako bi im odali počast.
Smrt Gabi Novak rastužila je cijelu Hrvatsku, a posebno Šibenčane, koji se od jutra opraštaju od glazbene dive, ali i od njezina supruga Arsena Dedića te sina Matije, koji je preminuo prije samo dva mjeseca.
Ispred obiteljske kuće Dedićevih u šibenskoj Varoši postavljen je stol s obiteljskom fotografijom Arsena, Gabi i Matije Dedića, gdje Šibenčani ostavljaju cvijeće i svijeće te upisuju posljednje pozdrave u knjigu žalosti.
Među prvima se u knjigu žalosti upisao Dušan Šarac, poznati šibenski skladatelj, jedan od začetnika dalmatinske šansone, dugogodišnji suradnik i prijatelj velikog Arsena Dedića.
Uz njega, u knjigu žalosti upisao se i direktor Turističke zajednice Grada Šibenika Dino Karađole, koji s Dedićevima dijeli suživot u poznatoj šibenskoj Teslinoj ulici koja je iznjedrila niz poznatih Šibenčanina poput Arsena, Vice Vukova, Igora Mandića ili Miše Kovača.
''Pred njihovim vratima tiho im poželite put u Raj i neka 'pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih i mi pamtiti – kroz njihove pjesme, glasove i stihove koji će živjeti i nakon nas'', poručili su organizatori u pozivu sugrađanima da dođu u Teslinu ulicu.
I građani Srbije najavili su odavanje počasti našoj glazbenoj obitelji.
Suprug Arsenove kćeri otkrio je nepoznatu stranu naše glazbene dive.
Kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak.
Od Gabi se oprostila i unuka Lu Dedić.
