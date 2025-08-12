Knjigom žalosti i upaljenim svijećama Šibenčani se opraštaju od obitelji Dedić

Brojni Šibenčani okupili su se ispred obiteljske kuće obitelji Dedić kako bi im odali počast.

Smrt Gabi Novak rastužila je cijelu Hrvatsku, a posebno Šibenčane, koji se od jutra opraštaju od glazbene dive, ali i od njezina supruga Arsena Dedića te sina Matije, koji je preminuo prije samo dva mjeseca.

Ispred obiteljske kuće Dedićevih u šibenskoj Varoši postavljen je stol s obiteljskom fotografijom Arsena, Gabi i Matije Dedića, gdje Šibenčani ostavljaju cvijeće i svijeće te upisuju posljednje pozdrave u knjigu žalosti.

Među prvima se u knjigu žalosti upisao Dušan Šarac, poznati šibenski skladatelj, jedan od začetnika dalmatinske šansone, dugogodišnji suradnik i prijatelj velikog Arsena Dedića.

Uz njega, u knjigu žalosti upisao se i direktor Turističke zajednice Grada Šibenika Dino Karađole, koji s Dedićevima dijeli suživot u poznatoj šibenskoj Teslinoj ulici koja je iznjedrila niz poznatih Šibenčanina poput Arsena, Vice Vukova, Igora Mandića ili Miše Kovača.

''Pred njihovim vratima tiho im poželite put u Raj i neka 'pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih i mi pamtiti – kroz njihove pjesme, glasove i stihove koji će živjeti i nakon nas'', poručili su organizatori u pozivu sugrađanima da dođu u Teslinu ulicu.

I građani Srbije najavili su odavanje počasti našoj glazbenoj obitelji, a više o tome pročitajte OVDJE.

Suprug Arsenove kćeri otkrio je nepoznatu stranu naše glazbene dive. Više pročitajte OVDJE.

A kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak, pogledajte OVDJE.

Od Gabi se oprostila i unuka Lu Dedić, a OVDJE saznajte više.

