Znate li čiji je ovo sin? Isklesani mladić slika je i prilika oca boksača u mlađim danima

Ivan Filipović na društvenim mrežama često dijeli prizore svoga isklesanog tijela.

Mirko Filipović u braku sa suprugom Klaudijom dobio je dva sina, koje s ponosom pokazuje na društvenim mrežama.

Otac je dvojice sinova, 22-godišnjeg Ivana i 14-godišnjeg Filipa.

Pogledaji ovo Celebrity Od naše glazbene dive oprostio se i Alen Bičević, uz nju ga veže posebna uspomena

Mirko Filipović (Foto: Instagram) Foto: instagram

Stariji sin našeg umirovljenog hrvatskog MMA borca, iako nije nastavio očevim putem, često plijeni pažnju svojim objavama na društvenim mrežama. Upravo na spomenutoj društvenoj mreži rado pokazuje svoje besprijekorno tijelo, koje ne ostaje neprimijećeno.

Jedna od njegovih fotografija posebno je zaintrigirala obožavatelje, koji su primijetili zapanjujuću sličnost između Ivana i njegova oca u mladosti.

"Odlična forma", "Ajme... Kakav pogled", ''Predivan si", pisali su pratitelji.

Ako je suditi prema njegovim fotografijama na društvenim mrežama, Ivanovo je srce zarobila atraktivna plavuša.

Pogledaji ovo Celebrity Zaručila se bivša hrvatska misica koja je ostvarila jedan od najboljih plasmana na svjetskom natjecanju

Inače, Mirko se s vremena na vrijeme voli pohvaliti uspjehom svoje djece, pa je tako nekoliko puta podijelio prizore sina koji pokazuje mišiće, a 2021. godine objavio je selfi s Ivanom dok su trenirali boks. Tada su pratitelji također komentirali da je mladić Mirkova slika i prilika.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti Kako je prodavačica osvojila najpoželjnijeg nogometaša? Za prsten je iskeširao malo bogatstvo!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Kao boginja! Zvijezda naše serije pohvalila se brutalnom figurom u badiću

Pogledaji ovo Celebrity Zaručila se bivša hrvatska misica koja je ostvarila jedan od najboljih plasmana na svjetskom natjecanju