Znate li čiji je ovo sin? Isklesani mladić slika je i prilika oca boksača u mlađim danima

Piše H.L., Danas @ 12:31 Zanimljivosti komentari
Ivan Filipović Ivan Filipović Foto: Instagram

Ivan Filipović na društvenim mrežama često dijeli prizore svoga isklesanog tijela.

svježe najčitanije
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
Obavijesti uključene