Od naše glazbene dive oprostio se i Alen Bičević, uz nju ga veže posebna uspomena

Alen Bičević oprostio se od Gabi Novak na Instagramu, svi još pamte njegov nastup u kojem ju je utjelovio u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.
Uz njezinu fotografiju tužno je napisao: ''Otišla je dama glazbe, ali note još mirišu na Gabi. Legenda ne umire, ona pjeva vječno u nama''.
Alen Bičević na Instagramu Foto: Instagram
Podsjetimo, Alen je Gabi Novak utjelovio u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', a impresivne transformacije prisjetite se OVDJE.
Alen Bičević kao Gabi Novak, TLZP Foto: Nova TV
Alen Bičević kao Gabi Novak, TLZP Foto: DNEVNIK.hr
Cijela estrada u tišini je zbog tužnih vijesti. Od glazbenice su se oprostili Josipa Lisac, predsjednik Zoran Milanović, Severina, Tereza Kesovija, Rade Šerbedžija i mnogi drugi.
Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX
Gabi Novak i Matija Dedić - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX
