Dirljiva objava Severine o Gabi Novak ganula je sve do suza

Na društvenim mrežama Severine osvanula je tužna poruka kojom se oprostila od Gabi Novak.
Smrt Gabi Novak našu estradu zavila je u crnu, a njezini brojne kolege na društvenim mrežama opraštaju se od nje.3 vijesti o kojima se priča da ti srce pukne... Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali tragedija za tragedijom Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića u 90. godini Preminula je Gabi Novak
Zajedničkom fotografijom i emotivnim riječima i Severina je našoj glazbenoj divi rekla posljednje zbogom.
Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak posljednje dane života provela je u domu, nije htjela biti teret obitelji
Galerija 17 17 17 17 17
''Otišla je svom Arsenu i Matiji najveća diva ovih prostora. Naša prekrasna Gabi'', napisala je Severina te dodala pjesmu ''Hrabri ljudi''.
Severina, Gabi Novak Foto: Instagram
Tereza Kesovija teško je pronašla riječi zbog smrti Gabi Novak. Više pročitajte OVDJE.
Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Ljubavna priča Gabi Novak i Arsena Dedića započela je filmski: ''Kad sam mu dala ruku...''
OVDJE pročitajte kako se Rade Šerbedžija oprostio se od prijateljice Gabi.
Gabi Novak, Rade Šerbedžija Foto: Igor Soban/PIXSELL
Teški trenuci nasljednice glazbene loze: Nakon oca, Lu Dedić je izgubila i baku kojoj je bila najveći ponos. Više pročitajte OVDJE.
Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Pogledajte najemotivniji zajednički nastup Gabi Novak i Arsena Dedića
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina
Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak prije Arsena Dedića udavala se dva puta, prvi put s 19 godina