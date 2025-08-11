Dirljiva objava Severine o Gabi Novak ganula je sve do suza

Na društvenim mrežama Severine osvanula je tužna poruka kojom se oprostila od Gabi Novak.

Smrt Gabi Novak našu estradu zavila je u crnu, a njezini brojne kolege na društvenim mrežama opraštaju se od nje.

Zajedničkom fotografijom i emotivnim riječima i Severina je našoj glazbenoj divi rekla posljednje zbogom.

Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak posljednje dane života provela je u domu, nije htjela biti teret obitelji

Galerija 17 17 17 17 17

''Otišla je svom Arsenu i Matiji najveća diva ovih prostora. Naša prekrasna Gabi'', napisala je Severina te dodala pjesmu ''Hrabri ljudi''.

Severina, Gabi Novak Foto: Instagram

Tereza Kesovija teško je pronašla riječi zbog smrti Gabi Novak. Više pročitajte OVDJE.

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Ljubavna priča Gabi Novak i Arsena Dedića započela je filmski: ''Kad sam mu dala ruku...''

OVDJE pročitajte kako se Rade Šerbedžija oprostio se od prijateljice Gabi.

Gabi Novak, Rade Šerbedžija Foto: Igor Soban/PIXSELL

Teški trenuci nasljednice glazbene loze: Nakon oca, Lu Dedić je izgubila i baku kojoj je bila najveći ponos. Više pročitajte OVDJE.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Pogledajte najemotivniji zajednički nastup Gabi Novak i Arsena Dedića

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina

Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak prije Arsena Dedića udavala se dva puta, prvi put s 19 godina