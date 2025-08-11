Tereza Kesovija teško je pronašla riječi zbog smrti Gabi Novak: ''Koja majka može preživjeti gubitak sina?''

Tereza Kesovija i Gabi Novak bile su dogogodišnje prijateljice i kolegice.

Naša cijenjena glazbenica Gabi Novak zauvijek nas je napustila u 90. godini, a naša shrvana estrada oprašta se od nje.

Gabi Novak Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Od Gabi se zauvijek oprostila i njezina dugogodišnja kolegica i prijateljica Tereza Kesovija.

''U srcu je bol. Bolje da nema suza, ničemu ne služe. A opet idu. A nje nema, sunca moga zlatnoga'', rekla je kroz suze za Slobodnu Dalmaciju.

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Naša velika diva svoje posljednje dane života provela je u Domu za rehabilitaciju, a ona i Tereza nisu se čule neko vrijeme.

''Teško je govorila. Htjela sam samo još jednom doći do nje, zagrliti je i poljubiti. Znala sam da neće dugo, znala sam. Koja majka može preživjeti smrt sina, Bože moj. Moje sunce'', dodala je shrvana Tereza.

Gabi Novak i Matija Dedić - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić - 4 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić - 5 Foto: Nera Simic / CROPIX

