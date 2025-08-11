Koja pjesma vam je najdraža? Prisjetite se prekrasnih stihova Gabi Novak

Zbog svojeg doprinosa na našoj sceni Gabi Novak je dobila brojne Porin nagrade, uključujući one za životno djelo.

Glazbenica Gabi Novak preminula je u 90. godini.

Karijeru je započela 1950-ih, a njezin prepoznatljiv glas ubrzo ju je učinio jednom od omiljenih pjevačica tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Repertoar joj je obuhvaćao pop i jazz, a već tijekom 1960-ih stekla je veliku popularnost i priznanja kritike. Tijekom svoje karijere dobila je i brojne nagrade.

Prisjetite se njezinih pjesama koje su zauvijek ostavile trag na našoj sceni.

Gabi Novak Foto: Nera Simic / CROPIX

''On me voli na svoj način''

''Vino i gitare''

''Pamtim samo sretne dane''

''Kuća za ptice''

''Za mene je sreća''

''Otkako te ne volim''

''Nada''

''Hrabri ljudi''

''Prvi snijeg''

''Početak''

