Gabi Novak posljednju pjesmu snimila je sa sinom jedincem, naziv sada tjera suze na oči

Gabi Novak na kraju karijere snimila je pjesmu sa sinom jedincem Matijom Dedićem.

Gabi Novak preminula je u 90. godini života. Više pročitajte OVDJE.

Iza sebe je ostavila zavidnu karijeru i brojne hitove.

Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić - 5 Foto: Nera Simic / CROPIX

S glazbom je započela karijeru krajem 1950‑ih: prvu pjesmu izdala je 1959. godine, a popularnost je dosegnula već u 1960‑ima.

Glazbeno je njegovala pop i jazz, ostavljajući trajan trag na domaćoj sceni. Zbog svojeg doprinosa dobila je brojne nagrade Porin, uključujući onu za životno djelo.

Godine 2002. osvojila je Porina za najbolju jazz-izvedbu, 2003. dominirala je s nagradama za album godine, najbolji vokal i pop-album, a 2006. primila je prestižnu nagradu za životno djelo.

Pogledaji ovo Celebrity Nina Erak bila je u braku s našim glumcem, a sve je šokirala vijest o razvodu nakon 28 godina

Jedan od njezinih najvećih hitova je pjesma ''Vino i gitare''.

Posljednju pjesmu snimila je sa sinom Matijom Dedićem, kojeg je pokopala prije dva mjeseca, a naziv pjesme sada tjera suze na oči - ''Početak''. S njom je zapjevala i Danijela Martinović.

Gabi Novak i Matija Dedić - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak proživjela je ratno djetinjstvo, a dio života provela je i u Češkoj. Njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.

Galerija 14 14 14 14 14

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se Endija? Danas ima 27 godina i u sretnoj je vezi s kovrčavom ljepoticom

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali