Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali

Jessie J u novom intervjuu progovorila je o ožiljcima koji su joj ostali nakon operacije dojke.

Pjevačica Jessie J podijelila je srceparajući trenutak kada je jecala zbog ožiljaka nakon operacije raka dojke.

Pjevačica se trenutačno oporavlja nakon operacije u lipnju, a u dirljivom intervjuu za časopis Culture medija The Sunday Times Jessie je podijelila da je nakon operacije briznula u plač gledajući svoje ožiljke.

Liječnici su joj rekli da joj, s obzirom na to da je rak rano otkriven, neće trebati radioterapija ili kemoterapija, ali zbog veličine kvržice u dojci podvrgnuta je potpunoj mastektomiji umjesto lumpektomije.

''Sinoć mi je mama masirala grudi jer ne mogu dodirnuti ožiljke. Počela sam jecati: 'Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo.' Rekla je: 'Voljela bih da sam to ja', a onda ja plačem, ona plače... Tako sam sretna što to nije ona.''

Zvijezda je dodala da, iako će joj u budućnosti trebati još operacija, i dalje ustrajno promovira svoj povratak glazbi, a njezina sljedeća pjesma Believe in Magic izlazi 29. kolovoza.

Dodala je: ''Ljudi misle, kad jednom dobiješ zeleno svjetlo, da je gotovo. Ali imam još jednu operaciju (kako bih poboljšala simetriju implantata s drugom dojkom) i moram se oporaviti, pa moram smisliti ostatak ove godine.''

Jessie J u svom životu imala je velikih zdravstvenih problema. Već s osam godina dijagnosticiran joj je Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom, zbog kojega je s osam godina imala moždani udar, a jedno vrijeme liječnici su joj govorili kako neće moći imati djece. Ipak, uspjela je ostati trudna 2021., kada je doživjela spontani pobačaj, i 2023., kada je rodila sina Skya.

