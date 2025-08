Pjevačica ponovno hospitalizirana šest tjedana nakon operacije raka dojke

Jessie J završila je u bolnici šest tjedana nakon operacije raka dojke, stanje je ozbiljno.

Pjevačica Jessie J zabrinula je svoje pratitelje nakon vijesti da je ponovno završila u bolnici šest tjedana nakon operacije raka dojke.

"Kako sam provela posljednja 24 sata. Šest tjedana nakon operacije vratila sam se na isti odjel. Nije bilo planirano ni očekivano. Nije krvni ugrušak, hvala Bogu. Ali nakon niza testova otkriveno je da imam infekciju (još uvijek ne znamo točno kakvu) i malo tekućine u plućima'', napisala je.

Jessie J na Instagramu Foto: Instagram

"Teško mi je udahnuti do kraja, ali mrzim biti u bolnici. Sinoć sam se otpustila i nastavit ću s pretragama kao vanjski pacijent. Znam da mnogi koji su prošli nešto slično neće nužno dijeliti moje mišljenje i to je u redu. Ali za mene je fizički najteži trenutak bio upravo onaj kad sam ušla u operacijsku salu."

Jessie J na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sonja ili Sanja: Čiji vam je outfit na otkazanoj Sinjskoj alci bio bolji?

U dodatnoj objavi na društvenim mrežama dotaknula se i emocionalnog tereta oporavka te kako je sve utjecalo na njezin svakodnevni život, roditeljstvo i karijeru.

"Oporavak fizički nije brz ni lak, a psihički je ovo najizazovnije razdoblje mog života. Posebno jer sam majka malom djetetu i nisam mogla biti ona majka kakva obično jesam. Morala sam promijeniti i sve poslovne planove za ovu godinu, što me frustrira jer sam toliko uložila i bila uzbuđena zbog svega što me čekalo. Ali takav je život, znam to."

Jessie J na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Idete li na Thompsonov koncert u Sinju?

Jessie J u svom životu imala je velikih zdravstvenih problema. Već s osam godina dijagnosticiran joj je Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom, zbog kojega je s osam godina imala moždani udar, a jedno vrijeme liječnici su joj govorili kako neće moći imati djece. Ipak, uspjela je ostati trudna 2021., kada je doživjela spontani pobačaj, i 2023., kada je rodila sina Skya.

Jessie J - 3 Foto: Instagram

Jessie J (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Usred borbe s rakom Jessie se morala oprostiti i od važne stavke u svom životu. Više pročitajte OVDJE.

Galerija 10 10 10 10 10

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Mario Roth pozirao je s roditeljima pa se prisjetio lijepe uspomene iz djetinjstva!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Tko je zavodnica s plaže? Život joj je promijenila faca koja zadnjih godina vodi bitku sa zdravljem