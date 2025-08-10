Bila je jedna od najljepših glumica, a onda je brutalno ubijena od strane kulta

Sharon Tate, ikona ljepote i talenta 60-ih, tragično je ubijena 1969. dok je bila trudna, a njezina smrt zauvijek je obilježila Hollywood.

Sharon Tate, jedna od najsjajnijih zvijezda i najljepših glumica 60-ih godina, ostala je zauvijek simbol glamura, ljepote i tragične sudbine Hollywooda.

Prije dva dana obilježila se 56. godišnjica njezine smrti, koja je potresla svijet i zauvijek promijenila sliku o zlatnom dobu filmske industrije.

Rođena 24. siječnja 1943., Sharon je karijeru započela kao model, a vrlo brzo osvojila je filmsko platno ulogama u hitovima poput "Valley of the Dolls", za koju je bila nominirana za Zlatni globus. Njezina nježna ljepota, prirodni šarm i karizma osvajali su i publiku i kritiku, a bila je na pragu još veće holivudske slave.

Pogledaji ovo Celebrity Glasate li za ovaj outfit Sonje Jandroković ili onaj mokri look s odgođene Alke?

Sharon Tate (Foto: Getty) Foto: Getty

No, 9. kolovoza 1969. godine, dok je bila trudna osam i pol mjeseci i čekala svoje prvo dijete sa suprugom, redateljem Romanom Polanskim, Sharon je brutalno ubijena u svojoj kući u Los Angelesu. Zločin su počinili pripadnici kulta Charlesa Mansona, a njezina smrt šokirala je svijet i označila kraj jednog bezbrižnog razdoblja u Hollywoodu.

Sharon Tate - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Miro Bulj privukao pozornost natpisom na majici u svečanoj loži

Sharon Tate - 2 Foto: Profimedia

Tragedija je ostavila dubok trag u filmskoj i popularnoj kulturi, a Sharon Tate i danas se pamti ne samo kao ikona ljepote i talenta, već i kao simbol izgubljene nevinosti jednog vremena. Njezina priča i dalje inspirira knjige, dokumentarce i filmove, a sjećanje na nju živi u srcima obožavatelja diljem svijeta.

Sharon Tate - 5 Foto: Profimedia

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Aleksandra Prijović pokazala kako izgleda u poodmakloj trudnoći!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Još jedan udarac za Meghan Markle o kojemu trenutačno bruji cijeli svijet!

Pogledaji ovo Celebrity Dolazak Martina Sinkovića na Sinjsku alku izazvao isto pitanje svih prisutnih