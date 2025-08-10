Miro Bulj privukao pozornost natpisom na majici u svečanoj loži

Miro Bulj na Sinjskoj alci pozdravljao je građane i privukao pažnju alkarskim stajlingom.

Gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, i ove je godine bio među brojnim uzvanicima i posjetiteljima Sinjske alke, tradicionalnog viteškog natjecanja koje se održava već više od tri stoljeća.

Na ulicama Sinja pozdravljao je okupljene s osmijehom i podignutim palcem, a pažnju je privukao i svojim stajlingom – bijelom majicom s natpisom i crvenom kapom s crnim kićankama, koja je dio prepoznatljivog alkarskog duha.

Miro Bulj - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Bulj je cijelo vrijeme srdačno razgovarao s građanima i rado pozirao za fotografije, potvrđujući da je Sinjska alka za njega puno više od protokolarnog događaja, a to je, kako često naglašava, ponos cijelog kraja i duboko ukorijenjena tradicija.

Miro Bulj - 4 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Miro Bulj - 3 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

