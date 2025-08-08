Tko je dida Iko, heroj Sinja nakon Thompsonova koncerta? Njegov potez oduševio je Hrvate

Dida Iko oduševio je Hrvate svojim srdačnim potezom na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju.

Prije koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju skromni djed iz Sinja, Ivan Klarić – Iko, osvojio je srca diljem Hrvatske.

Na dan koncerta ulice Sinja bile su zakrčene automobilima, a pronalazak slobodnog parkirnog mjesta bio je gotovo nemoguć. Vidjevši kolike se gužve stvaraju ispred njegove kuće, djed Iko bez razmišljanja je otvorio svoju obiteljsku ledinu i omogućio besplatno parkiranje svim posjetiteljima.

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Na površini uz njegov vinograd parkiralo je više od 400 vozila, što znači da je Ikin čin pomogao tisućama ljudi. Mnogi su mu pokušali zahvaliti novcem, pićem i hranom, no on nije htio uzeti ništa. Na pitanje: ''Hoćete li uzeti barem pivu?'' odbio je i rekao: ''Neću ništa, imam ja svog vina.''

U četvrtak ga je posjetio gradonačelnik Miro Bulj i uručio mu posebnu zahvalnicu.

''Dida Iko, hvala Vam u ime cijelog naroda Sinja što ste pokazali kako izgleda istinska sinjska gostoljubivost! Danas sam posjetio dida Ivana Klarića – Iku i uručio mu Zahvalnicu u ime cijelog puka grada Sinja za nesebičnu pomoć posjetiteljima grada Sinja tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona, kada je bez naknade ustupio vlastito zemljište za parkiranje više od 400 automobila! Dida Iko je ovim činom pokazao ono najbolje u Sinju srdačnost, gostoljubivost i domoljublje. U ime svih građana Sinja, hvala Vam što ste primjer istinske sinjske gostoljubivosti'', napisao je Bulj uz njihovu fotografiju.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Thompson u Sinju - 3 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

