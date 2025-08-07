Kako izgleda trudna supruga omiljenog tenora domaće scene? Njezinoj ljepoti teško se nadiviti!

Marko i Ivana Škugor očekuju treće dijete, u njihovu obitelj uskoro stiže djevojčica.

Jedan od najomiljenijih tenora domaće glazbene scene, Marko Škugor (35), nedavno je obradovao svoje obožavatelje sretnom objavom. Naime, on i supruga Ivana (36) očekuju treće dijete.

Par je u braku već dvanaest godina, a njihovu obitelj trenutačno čine sinovi Andrija i Petar. Ovog puta stiže im djevojčica.

Ivana Škugor, premda daleko od javnog života, vodi ispunjen i dinamičan stil života. Rođena 6. rujna 1988., Ivana je predana majka i supruga, ali i poslovna žena koja gradi karijeru u wellness industriji, posebno u području marketinga i promocije zdravih životnih navika.

Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svakodnevice, a njezin izgled redovito izaziva komplimente pratitelja.

Osim obitelji i posla, uživa i u putovanjima, što se jasno vidi na fotografijama s raznih destinacija, koje redovito objavljuje.

Marko u posljednje vrijeme muku muči s lažnim profilima. Naime, prevaranti na društvenim mrežama šire lažne vijesti o njegovu razvodu od supruge Ivane, s kojom je u skladnom braku već 12 godina. Sve je to nedavno prokomentirao za naš IN magazin.

Marko Škugor, Ivana Škugor Foto: In Magazin

Marko Škugor, Ivana Škugor Foto: Instagram

Ivana Škugor Foto: Instagram

''Najneugodnija situacija je bila kad su mi ženu zvali, jedna gospođa, da je uplatila 1900 eura za novi laptop tobože. A uplatila je na račun u Nigeriji, ne znam kako joj to nije sumnjivo. Uglavnom, nemojte vjerovati, provjerite sve dva-tri puta, ne znam što da kažem. Borimo se što više, prijavljujemo te profile, ali sporo ih skidaju'', rekao je Marko.

Kako se supruga nosi s tim?

''Nije ni njoj to bilo jednostavno, tako kad dobije neki poziv od žena. Žene se iz nekog razloga vežu, vole te pjesme pa im laska ako netko pošalje poruku, predstavi se da sam ja'', priznao nam je.

Marko i Ivana Škugor - 2 Foto: Ivana Škugor/Instagram

