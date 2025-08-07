Severina objavila novu pjesmu ''Pumpaj, Seve brate'', što kažete?

Severina objavila novu pjesmu ''Pumpaj, Seve brate'', u anketi nam recite kako vam se sviđa.

Severina je točno u podne 7. kolovoza objavila novu pjesmu upečatljivog naziva ''Pumpaj, Seve brate''.

''Dragi moji, napisala sam tekst i glazbu za pjesmu 'Pumpaj, Seve brate', a dragi Zvonimir Horvat je napravio aranžman u romskom ritmu, koji je spojio s mojom pop-melodijom. 'Pumpaj' je uzvik koji nosi energiju, ritam i stav – često se koristi u glazbi, sportu i na žurkama kao poziv na akciju ili podizanje atmosfere. U svakodnevnom govoru može značiti i 'guraj dalje', 'ne staj' ili 'daj gas' – bilo da se radi o zabavi, poslu ili emocijama. U ovoj pjesmi, 'pumpaj' ima novo značenje – to je ženski poklič protiv pasivnih, lažnih i nedoraslih muškaraca. To je riječ koja nosi ritam Balkana – glasna, duhovita, višeslojna i uvijek puna života. Ne zna se je li pjesma inspirirana stvarnim događajima, ali jedno je sigurno: 'Ako ti je stalo — pumpaj. Ako si frajer — priznaj. A ako nisi — hvala, sljedeći', opisala ju je na Instagramu.

Poslušajte je u nastavku.

