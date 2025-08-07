Kombi popularnog regionalnog benda sletio s ceste i prevrnuo se!

Kombi Amadeus benda jutros je sletio s ceste i prevrnuo se, no srećom nitko nije ozlijeđen, što je potvrdio i Aca Amadeus u emotivnoj objavi.

Jutros je kombi u kojem su se nalazili članovi popularnog srpskog Amadeus benda doživio prometnu nesreću.

Vozilo je izletjelo s ceste i prevrnulo se. Unatoč dramatičnoj situaciji, nitko nije ozlijeđen, a jedan od članova benda podijelio je fotografije s mjesta nesreće.

"Sreća nas je i ovoga puta pratila, kao što nas prati svih ovih 25 godina... Hvala dragom Bogu što nitko nije ozlijeđen... idemo dalje", poručio je pjevač Aleksandar Stanimirović (51), poznatiji kao Aca Amadeus.

"Vraćali smo se sa nastupa iz Majdanpeka kada je pukla nova guma na kombiju i sletjeli smo s puta. Srećom, nije bilo previše gužve u tom trenutku. Hitna pomoć i policija su odmah došli i reagirali na licu mjesta. Sva sreća nitko nije povrijeđen. Izašli smo iz kombija na zadnja vrata jer naprijed nismo mogli. Preskakali smo sjedišta. Imamo sreću koja nas prati jako dugo, hvala Bogu da je sve prošlo kako treba i da nema povrijeđenih", rekao je Aca za Blic.

Njegova objava odmah je izazvala reakcije brojnih obožavatelja, koji su mu u komentarima izražavali podršku i olakšanje.

"Hvala Bogu da je sve u redu", "Jesu li svi živi?", "Strašno... živio Amadeus bend!", samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Aca Amadeus nedavno je bio u centru pažnje zbog privatnog života, nakon što je javno progovorio o razvodu od supruge.

"Naravno, kći je na njezinoj strani, zato sam se i odrekao kćeri, u potpunosti. Sve sam ostavio djeci svog brata Bokija, on svira sa mnom, poznajete ga. Život je lijep, ali takve se stvari događaju. Kako je rekao pokojni muftija Zukorlić: 'Izdaja se ne prašta' što se tiče kćeri. Sa suprugom imam dobar odnos, nema treće osobe ni kod nje ni kod mene", izjavio je tada za Hype TV.

