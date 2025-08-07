Incident s DJ-icom u Dubrovniku dobio nastavak: ''Ne sramoti zemlju koja te dočekala širokih ruku''

DJ-ica Angel Arutura tvrdi da je u Dubrovniku bila uznemiravana dok je snimala DJ set, no brojni Hrvati, uključujući poznatog blogera, osporavaju rasnu pozadinu incidenta i tvrde da je riječ o lokalnim pravilima o snimanju.

Angel Arutura, britanska DJ-ica s gotovo 75 tisuća pratitelja na Instagramu, objavila je video iz Dubrovnika u kojem tvrdi da je bila uznemiravana dok je pokušavala snimiti DJ set na jednoj plaži.

U objavi je opisala neugodan susret s muškarcem koji joj se, prema njezinim riječima, previše približio, snimao je bez pristanka i nije želio otići iako mu je rekla da joj je neugodno.

"Danas sam pokušala snimiti DJ set prije nego što je došao muškarac i počeo me uznemiravati... Snimao me i fotografirao bez mojega pristanka i približavao mi se. Kad sam ga zamolila da prestane i pristojno mu rekla da mi je neugodno, odbio je otići. Nastavio je sjediti pokraj mene, gledao je u mene i na kraju me uspio zastrašiti da se spakiram i odem."

Angel tvrdi da je situacija za nju bila emocionalno iscrpljujuća i uznemirujuća.

"Bila sam sama, u stranoj zemlji, vidno uznemirena. Osjećala sam se toliko nesigurno i, iskreno, još uvijek sam potresena. Biti crnkinja je iscrpljujuće."

U komentarima su joj podršku izrazile brojne poznate osobe, uključujući manekenku Caru Delevingne. Međutim, mnogi korisnici iz Hrvatske poručili su joj da incident nije imao veze s rasom, već s pravilima o snimanju na javnim mjestima.

Jedan od njih bio je i travel bloger Kristijan Iličić.

"Zaista je šteta što si u ovoj situaciji odlučila povući kartu rase. Dubrovnik je jedan od najmultikulturalnijih gradova u ovom dijelu Europe, koji godišnje primi više od 1,2 milijuna međunarodnih turista. Ljudi iz svih dijelova svijeta svake godine slobodno, sigurno i bez straha šetaju njegovim ulicama. Hrvatska nije rasistička zemlja. Zapravo, redovito se svrstava među najsigurnije države Europske unije, osobito za žene koje putuju same – bez obzira na njihovu rasu ili podrijetlo. Muškarac koji ti je prišao lokalni je aktivist poznat po tome što se protivi snimanju i upotrebi dronova na javnim prostorima, osobito u blizini zaštićenih ili nekomercijalnih zona. Ovo nije bilo motivirano rasom – riječ je o dugogodišnjem lokalnom problemu koji pogađa mnoge ljude, uključujući i hrvatske građane.''

''Razočaravajuće je vidjeti da koristiš svoju platformu kako bi na temelju jednog incidenta stvorila iskrivljenu sliku o cijeloj zemlji – pogotovo kada je i video koji si objavila očito montiran kako bi podržao tvoju verziju događaja. Izjava 'biti crnkinja je iscrpljujuće' možda odjekuje u nekim drugim kontekstima, ali u ovom slučaju djeluje kao nepravedna i oportunistička optužba. Nisi bila u opasnosti. Nitko te nije uznemiravao zbog tvoje rase. Prišao ti je muškarac – možda neprimjereno – ali ne zato što si crnkinja, već zato što si snimala na osjetljivoj lokaciji. Molimo te da ne koristiš svoj utjecaj kako bi sramotila zemlju koja te dočekala raširenih ruku. Zaslužujemo bolje – kao i tvoji pratitelji, koji zaslužuju punu istinu", napisao joj je Iličić u komentaru ispod objave.

