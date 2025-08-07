Svi su se na trenutak morali dobro zagledati u novu fotku kćeri bivšeg vatrenog s plaže

Anamarija Asanović pozirala je u golišavom izdanju na morskoj stijeni.
Kći bivšeg vatrenog Aljoše Asanovića, Anamarija Asanović, na Instagramu je objavila novu fotografiju s plaže koja je mnoge zbunila.3 vijesti o kojima se priča "Je li ovo...?" Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo ''zaljubljenost do ušiju!'' Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!'' on sve poriče Bivši suprug nekadašnje misice fizički napao njezina novog partnera usred Zagreba?
Naime, pozirala je čučeći na morskoj stijeni, a s obzirom na to da je rukama obgrlila noge nikomu nije bilo jasno je li pozirala kao od majke rođena ili je pozom savršeno prekrila badić.
''Wow slika'', ''Predivna slika, Anamarija'', dobila je komentare.
Anamarija Asanović - 1 Foto: Instagram
Anamarija Asanović - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Incident s DJ-icom u Dubrovniku dobio nastavak: ''Ne sramoti zemlju koja te dočekala širokih ruku''
Osim Anamarije, Aljoša je u braku sa suprugom Katarinom dobio i sina Antonija.
Aljoša Asanović - 3 Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Podsjetimo, Anamarija se prošle godine udala za zadarskog ugostitelja Ivana Karačića. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.
Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 1 Foto: Instagram
Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 2 Foto: Instagram
Galerija 18 18 18 18 18
Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić svjedočio vjeru u Sinju: ''Ako djeca dođu iz katoličke obitelji...''
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Supruga naše rukometne legende blista na jahti, nakon udaje za njega rijetko je vidimo!
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Bombastične noge naše voditeljice u mini haljini zasjenile su predivan zalazak sunca
Pogledaji ovo Nekad i sad "Frajer bio i ostao!" Boris Novković prisjetio se mlađih dana, kakva je faca bio!