Svi su se na trenutak morali dobro zagledati u novu fotku kćeri bivšeg vatrenog s plaže

Anamarija Asanović pozirala je u golišavom izdanju na morskoj stijeni.

Kći bivšeg vatrenog Aljoše Asanovića, Anamarija Asanović, na Instagramu je objavila novu fotografiju s plaže koja je mnoge zbunila.

Naime, pozirala je čučeći na morskoj stijeni, a s obzirom na to da je rukama obgrlila noge nikomu nije bilo jasno je li pozirala kao od majke rođena ili je pozom savršeno prekrila badić.

''Wow slika'', ''Predivna slika, Anamarija'', dobila je komentare.

Anamarija Asanović - 1 Foto: Instagram

Osim Anamarije, Aljoša je u braku sa suprugom Katarinom dobio i sina Antonija.

Aljoša Asanović - 3 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Podsjetimo, Anamarija se prošle godine udala za zadarskog ugostitelja Ivana Karačića. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.

Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 1 Foto: Instagram

Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 2 Foto: Instagram

