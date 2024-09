Donosimo detalje raskošnog vjenčanja sina Aljoše Asanovića, među gostima su bili brojni poznati nogometaši!

Veselo je bilo proteklog vikenda u Zadru! Sin Aljoše Asanovića, Antonio, oženio je Josipu Skoblar, kćer proslavljenog nogometaša i trenera Josipa Skoblara. Detalje raskošnog vjenčanja, koje je okupilo brojne poznate nogometaše, donosi Gordan Vasilj za In magazin.

Zadar je u subotu bio u znaku raskošnog vjenčanja o kojem se govori već treći dan. Sin bivšeg Vatrenog Aljoše Asanovića, Antonio, pred oltar je odveo svoju dugogodišnju partnericu Josipu, kćerku nogometnog trenera Josipa Skoblara.



''To je sve slučajnost u životu. Dogodilo se, i Aljoša je sretan i ja sam sretan, tako da želimo i njima sve najbolje, sreću oboma, krasni su. Antonio je jedna krasna osoba, roditelji isto tako, za moju Josipu da i

Vjenčanjem Antonija i Josipe ovdje u katedrali svete Stošije u Zadru spojile su se dvije nogometne obitelji: Asanović i Skoblar.

Odmah po izlasku iz crkve veseli mladenci zaplesali su na stihove Oliverove pjesme ''Pred tvojim vratima''. Lijepa Josipa je za poseban dan zablistala u uskoj bijeloj vjenčanici do gležnja koju je kreirala Dragana Ognjenović, čiji je dugi i elegantni šlep mnoge ostavio bez teksta. Antonio se pak odlučio za savršeno crno odijelo, koje je za njega dizajnirala sestra Anamarija.



''Stvarno sam jako sretna i baš je nešto predivno. Skroz je to neki drugi osjećaj. Baš sam sretna i za njega i za Josipu i još su mi toliko friške emocije da ne znam uopće što ću reći'', izjavila je Anamarija Asanović, Antonijeva sestra.

Među 220 uzvanika našli su se i Slaven Bilić s partnericom Ivanom i sinom Leom, Igor Štimac, Marko i Iris Livaja, Milan Rapaić, Nikola Jurčević, Mario Budimir i Tonči Gabrić.



''Moji su prijatelji i jedni i drugi, pogotovo Aljoša s kojim sam proveo skoro čitavu nogometnu karijeru i više sam bio s njim cimer u sobi nego sa ženom. I drago mi je, baš mi je bilo iznenađenje. I Skoblara dobro znam.'', otkrio je Tonči Gabrić.

Novopečeni supružnici ni na trenutak nisu skidali osmijeh s lica, ne skrivajući koliko su zaljubljeni.



''Želim sve najbolje na svitu od srca. Puno dice, zdravlja, sriće i da se vole.'', poručio im je Gabrić.



''Puno ljubavi, zdravlja i sriće i da dođe puno dice i da se vole kao prvog dana.'', dodala je Anamarija Asanović.

Kako je Josip bio trener Aljoši, dok je igrao za Hajduk, mnogi gosti su na vjenčanju komentirali kako će Antonijeva i Josipina prinova jednog dana sigurno biti nogometaš.



''Trebalo bi biti, dobar je spoj, ajde i on i ja. Ali, neka budu sretni, to je najvažnije. Nadamo se da će to sve lijepo ići kao što je sad. A ovo što se tiče budućnosti, samo Bog zna, nikad se ne zna.'', rekao je Josip Skoblar.

S obzirom na to da je Josipa osnivačica studija koji se bavi organizacijom vjenčanja, njihov dan isplanirala je do najsitnijeg detalja pa je tako za potrebe uređenja prostora osigurala čak pola tone soli.



'Slavlje je do dugo u noć nastavljeno u zadarskom Arsenalu, a mladenci su za prvi ples izabrali Oliverovu ''Moj lipi anđele'' koju im je otpjevao Hari Rončević.

Redakcija In Magazina im želi mnogo sreće!

