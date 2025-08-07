Supruga naše rukometne legende blista na jahti, nakon udaje za njega rijetko je vidimo!

Belma Džomba pozirala je u badiću na jahti, pratitelji je hvale da blista od ljepote.

Belma Džomba, supruga rukometne legende Mirze Džombe, ponovno je oduševila društvene mreže svojim prirodnim šarmom i besprijekornim stilom.

Na najnovijoj fotografiji snimljenoj tijekom morskog izleta Belma pozira na jahti u elegantnom prugastom bikiniju, s prepoznatljivim osmijehom i kosom koju razigrano nosi ljetni vjetar.

Svojim opuštenim, ali profinjenim izgledom Belma savršeno utjelovljuje duh ljeta – sloboda, sunce i more. U pozadini se nazire mirna morska pučina dok sunčeve zrake obasjavaju njezinu zlaćanu kosu i naglašavaju prirodnu ljepotu. Elegantne sunčane naočale i decentni zlatni detalji upotpunjuju ovaj minimalistički, ali sofisticirani look.

Belma već godinama plijeni pažnju javnosti svojom profinjenom pojavom i modnim izričajem, a takve prizore koristi kako bi istaknula važnost trenutaka mira i uživanja u prirodi. I dok je Mirza Džomba često u fokusu sportske javnosti, Belma svojim objavama pokazuje da i ona ima svoju publiku koja cijeni stil, odmjerenost i životnu eleganciju.

Mirza i Belma upoznali su se 2009. godine i vjenčali su se godinu dana kasnije. Zajedno imaju dvije kćeri, Unu i Adu.

Mirza i Belma Džomba

Mirza i Belma Džomba

U javnosti ih nismo vidjeli već jako dugo, a evo gdje je Belma i čime se danas bavi.

Belma je prije četiri godine postala direktorica Turističke zajednice Kostrene, a u ožujku 2024. godine promijenila je posao.

''Upravo sam postala ravnateljica Centra kulture Kostrena", ekskluzivno je tada otkrila za Sportlife.

''Televizija je moja prva i najveća ljubav i tko se time zarazi, nikada se ne može izliječiti, ali ne fali mi ekran i taj dio ambicije je iza mene. S druge strane, pravo je lijepa crtica u mojoj biografiji i pokušala sam se pripremiti za pravosudni ispit, ali shvatila sam brzo kako pravo nije dio mog života'', rekla je svojedobno.

Belma Džomba

Belma Džomba

Njen suprug nakon umirovljenja od rukometa okrenuo se građevinskom biznisu i danas zarađuje kao investitor u građevinske projekte.

Obitelj Džomba živi u Kostreni.

''Skrasili smo se u malom mjestu, Kostreni kraj Rijeke, živimo u skladu s prirodom, ljeto barka, zima Platak snijeg, djeca rastu... Divno'', izjavio je jednom prilikom Mirza.

Mirza i Belma Džomba

Mirza i Belma Džomba

