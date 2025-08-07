Supruga naše rukometne legende blista na jahti, nakon udaje za njega rijetko je vidimo!

Belma Džomba pozirala je u badiću na jahti, pratitelji je hvale da blista od ljepote.
Belma Džomba, supruga rukometne legende Mirze Džombe, ponovno je oduševila društvene mreže svojim prirodnim šarmom i besprijekornim stilom.
Na najnovijoj fotografiji snimljenoj tijekom morskog izleta Belma pozira na jahti u elegantnom prugastom bikiniju, s prepoznatljivim osmijehom i kosom koju razigrano nosi ljetni vjetar.
Svojim opuštenim, ali profinjenim izgledom Belma savršeno utjelovljuje duh ljeta – sloboda, sunce i more. U pozadini se nazire mirna morska pučina dok sunčeve zrake obasjavaju njezinu zlaćanu kosu i naglašavaju prirodnu ljepotu. Elegantne sunčane naočale i decentni zlatni detalji upotpunjuju ovaj minimalistički, ali sofisticirani look.
Belma već godinama plijeni pažnju javnosti svojom profinjenom pojavom i modnim izričajem, a takve prizore koristi kako bi istaknula važnost trenutaka mira i uživanja u prirodi. I dok je Mirza Džomba često u fokusu sportske javnosti, Belma svojim objavama pokazuje da i ona ima svoju publiku koja cijeni stil, odmjerenost i životnu eleganciju.
Mirza i Belma upoznali su se 2009. godine i vjenčali su se godinu dana kasnije. Zajedno imaju dvije kćeri, Unu i Adu.
Mirza i Belma Džomba - 4 Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Mirza i Belma Džomba - 3 Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
U javnosti ih nismo vidjeli već jako dugo, a evo gdje je Belma i čime se danas bavi.
Belma je prije četiri godine postala direktorica Turističke zajednice Kostrene, a u ožujku 2024. godine promijenila je posao.
''Upravo sam postala ravnateljica Centra kulture Kostrena", ekskluzivno je tada otkrila za Sportlife.
''Televizija je moja prva i najveća ljubav i tko se time zarazi, nikada se ne može izliječiti, ali ne fali mi ekran i taj dio ambicije je iza mene. S druge strane, pravo je lijepa crtica u mojoj biografiji i pokušala sam se pripremiti za pravosudni ispit, ali shvatila sam brzo kako pravo nije dio mog života'', rekla je svojedobno.
Belma Džomba Foto: Instagram
Belma Džomba Foto: Instagram
Njen suprug nakon umirovljenja od rukometa okrenuo se građevinskom biznisu i danas zarađuje kao investitor u građevinske projekte.
Obitelj Džomba živi u Kostreni.
''Skrasili smo se u malom mjestu, Kostreni kraj Rijeke, živimo u skladu s prirodom, ljeto barka, zima Platak snijeg, djeca rastu... Divno'', izjavio je jednom prilikom Mirza.
Mirza i Belma Džomba - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix
Mirza i Belma Džomba - 8 Foto: Damjan Tadic/Cropix
