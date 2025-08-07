Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."

Vesna Zmijanac doživjela je srčane tegobe zbog kojih je hitno hospitalizirana, a susjedi tvrde da je iscrpljena, teško hoda i sve više vremena provodi izvan Beograda pokušavajući se oporaviti.

Srpska pjevačica Vesna Zmijanac (68), nedavno je pretrpjela ozbiljne zdravstvene tegobe povezane sa srcem, što je dovelo do hitne hospitalizacije i izazvalo zabrinutost njezinih brojnih obožavatelja.

Samo dan nakon izlaska iz bolnice, novinari Kurira posjetili su njezinu zgradu na Vračaru, u kojoj živi već dugi niz godina.

Prema riječima susjeda, Vesna se već neko vrijeme suočava sa zdravstvenim problemima. Posljednjih mjeseci češće boravi na planini Bukulja, gdje, kako kažu, uspije pronaći mir i osjećati se bolje.

Vesna Zmijanac Foto: M. P./ATAImages./PIXSELL

"Kad je ovdje, uvijek je uz nju jedan mlađi prijatelj i žena koja joj pomaže u kući. Kćer Nikoliju i zeta Relju nismo vidjeli kod nje već neko vrijeme, vjerojatno su na odmoru. Sinoć smo čuli sirene ispred zgrade, ali nismo znali da je Vesni pozlilo. Zadnji put kad sam je vidio, djelovala je iscrpljeno i teško je hodala", ispričao je jedan od susjeda.

Pogledaji ovo Celebrity Bombastične noge naše voditeljice u mini haljini zasjenile su predivan zalazak sunca

Vesna Zmijanac Foto: Vladimir Vasic/ATA images/PIXSELL

Vesna Zmijanac - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jedna susjeda ističe da Vesna često više brine o drugima nego o sebi.

"Nažalost, i dalje puno puši, što joj dodatno pogoršava stanje. Prije je svakodnevno išla na Kalenić pijacu, a sada jedva jednom tjedno, i to uz pomoć. Osim srca, muče je i noge. Na Bukulji se malo oporavi, ali čim se vrati u Beograd i nastavi s nastupima, stanje joj se pogorša", rekla je zabrinuto.

Galerija 7 7 7 7 7

Vesna Zmijanac - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vesna Zmijanac - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prodavačica s pijace navodi kako ju je nedavno vidjela, ali Vesna tada nije mogla samostalno hodati.

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug nekadašnje misice fizički napao njezina novog partnera usred Zagreba?

"Prijateljica ju je pridržavala, a ona se žalila na jake bolove u nogama i probleme sa srcem", otkrila je.

Vesna Zmijanac - 1 Foto: Instagram

Vesna Zmijanac - 2 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte zašto svi pričaju o spotu Vesnine kćeri Nikolije i zeta Relje.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je ovaj preslatki glumac na čije tragične uloge uvijek ronimo suze?

Pogledaji ovo Celebrity Osvanula nova fotka bosanskog glazbenika i novopečene supruge sportašice!