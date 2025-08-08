Pogledajte kako izgleda velebno imanje Vesne Zmijanac, oazu mira sagradila je usred šume!

Vesna Zmijanac već godinama živi na imanju na planini Bukulja.

Srpska pjevačica Vesna Zmijanac zbog problema sa srcem nedavno je hitno hospitalizirana.

Vesna Zmijanac Foto: Vladimir Vasic/ATA images/PIXSELL

Inače, folk zvijezda je još davno kupila veliko imanje na planini Bukulja koje se smjestilo u blizini srpskog grada Aranđelovca.

Tamo je stvorila svoju privatnu oazu, daleko od gradske buke i reflektora, piše Blic.

Njezino imanje krasi veliko dvorište, a kako pišu srpski mediji ona tamo najviše uživa u svježem zrak i mir koji joj pruža život izvan grada.

''Uglavnom sam cijeli tjedan na Bukulji i tamo mi je predivno u prirodi. To je ogromna kuća koju posjedujem, tako da imam i puno posla oko nje. Nije to baš tako idilično kako se čini, treba dosta vremena da se sve napravi'', rekla je za Blic ranije.

Vesna Zmijanac - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

''Osim toga, kosim travnjake koji su ogromni, to su velike površine. Nije mi to ništa novo kad je riječ o radu oko imanja, jer sam godinama navikla tako funkcionirati'', dodala je.

Vesna Zmijanac - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dodala je da joj često u posjetu dolaze i kći Nikolija i zet Relja Popović.

