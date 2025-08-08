Zvijezda naše serije zavela pratitelje u haljini golih leđa: ''Bez mana!''

Katarina Baban podijelila je fotografije u crvenoj haljini golih leđa koja je oduševila njene pratitelje.

Glumica Katarina Baban ponovno je oduševila svojim modnim odabirom, ovog puta u raskošnoj crvenoj haljini koja savršeno naglašava njezinu eleganciju i glamur.

Na romantičnoj večernjoj fotografiji, snimljenoj uz more pod svjetlom mjeseca, Katarina nosi dugu satensku haljinu golih leđa i dubokog dekoltea, koja ističe njezinu ženstvenu siluetu.

Njene fanove posebno je oduševila haljina.

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram

Katarina Baban - 6 Foto: Instagram

''Ženi najljepše stoji sreća! Gušt te gledat kako uživaš'', ''Predivna i savršena bez mana'', ''Predivno ti stoji haljina'', ''Kako lijepa haljina'', ''Koja ljepotica'', ''Jednostavno savršeno'', komentirali su joj pratitelji.

Ovih dana podijelila je fotografiju u čipkastoj haljini ispod koje se nazirao badić i Katarinine obline. Fotografije pogledajte OVDJE.

Foto: Instagram

Katarinu Baban još 2016. godine jedna je uloga lansirala među zvijezde, sjećate li se koja? Provjerite OVDJE.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

A koliko dobro poznajete Katarinu, provjerite u kvizu OVDJE.

