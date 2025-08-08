Pretraži
"Goriš, ženo!"

Mini bikini teško je obuzdao ženstvene obline folkerice koja je napunila zagrebačku Arenu!

Piše I.G., Danas @ 10:41
Tea Tairović Tea Tairović Foto: Tea Tairović/Instagram

Tea Tairović posljednje trenutke odmora provela je uz bazen u crvenom bikiniju, najavila je povratak na pozornicu i niz novih nastupa.

