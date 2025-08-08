Mini bikini teško je obuzdao ženstvene obline folkerice koja je napunila zagrebačku Arenu!

Tea Tairović posljednje trenutke odmora provela je uz bazen u crvenom bikiniju, najavila je povratak na pozornicu i niz novih nastupa.

Srpska regionalna zvijezda Tea Tairović iskoristila je posljednje trenutke odmora prije povratka na koncertne pozornice, a svojim je obožavateljima na Instagramu poklonila dva atraktivna kadra u crvenom bikiniju.

"Ovo mi je posljednji dan pauze do kraja ljeta, jeseni i zime... Jer između nastupa imamo pripreme za Leskovac, Kragujevac, Medvode, Skoplje... a poslije toga pripreme, pripreme, pripreme, još priprema za svašta nešto lijepo i radujem se. A sutra se družimo u Budvi", napisala je Tea u opisu fotografija.

Na fotografijama je pjevačica pozirala uz bazen u mini crvenom bikiniju, s raspuštenom kosom i velikim sunčanim naočalama, a njezin stajling i zavidna figura odmah su privukli pozornost pratitelja.

Pratitelji nisu štedjeli komplimente.

"Goriš, ženo", "Najljepša", "Zaljubljen sam", "Prezgodna", pisali su.

