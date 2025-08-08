Gola Heidi Klum zbog ove fotke zaključala je komentare na Instagramu

Heidi Klum pozirala je potpuno gola za naslovnicu magazina, još jednom je dokazala da su godine za nju samo broj.

Heidi Klum (51) ponovno je dokazala zašto je i dalje jedna od najseksipilnijih žena na svijetu kada je pozirala za potrebe naslovnice jednog magazina potpuno gola, ostavljajući bez daha svoje obožavatelje.

Na fotografiji leži na drvenoj površini, preplanule kože i razbarušene kose, a prirodna pozadina s morem i zelenilom savršeno se uklopila u senzualnu atmosferu fotografije.

Slavna manekenka i TV voditeljica, koja već desetljećima oduševljava modni svijet, poznata je po tome da ponosno ističe svoju figuru i ruši stereotipe o starenju u modnoj industriji. Sudeći po reakcijama obožavatelja, Heidi je još jednom potvrdila da su godine za nju samo broj.

Heidi Klum Foto: Instagram

Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia

Nedavno je i njezina snimka s partnerom privukla veliku pozornost, a o čemu je riječ pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako izgledaju njezina djeca.

Heidi Klum - 5 Foto: Profimedia

