Otkrivamo koje bi zvijezde voljele da djeca krenu njihovim stopama, a koje im to nikada ne bi poželjele!

Djeca poznatih nerijetko odabiru iste profesije kao njihovi roditelji. Gobac, Rahimovski, Huljić, Šovagović, Šerbedžija – samo su dio prezimena koja imaju svoj nastavak na kazališnim daskama ili estradnom nebu. Koje bi zvijezde voljele da djeca nastave slijediti njihove stope, otkriva Ana Vela.

Da jabuka ne pada daleko od stabla, pokazuju brojni primjeri s hrvatske javne scene. Imena slavnih roditelja katkad su vjetar u leđa, a u nekim situacijama i otežavajuća okolnost.

''Vi samo pobrojite ljude – evo, na primjer: Šovagoviće, Zidariće, Miholjeviće, Kaštelane, Price... Pobrojite ljude koji su druga generacija na neki način umjetničkih zanimanja – i vidjet ćete da bez toga hrvatskog glumišta, a gotovo bih rekao i hrvatske kulture – nema i ne može biti'', kaže glumac Boris Svrtan.

A je li Ksenija Pajić zadovoljna što je njena Vita krenula njenim stopama?

''Nije baš kao moj posao, ali jest scenski. Diplomirala je klavir, a sada studira i pjevanje. Tako da će sigurno naći svoje mjesto.''

Slavno prezime u mnogo situacija može pomoći, no nerijetko može postati i teret.

''Niti jedno, niti drugo. To me uopće ne opterećuje. Imam sreću da imam najbolju obitelj na svijetu. Njih doživljavam kao svoje najbliže i – to je to'', kaže Vita.

Vita Vukov - 2 Foto: In Magazin

''Ja sam svjesna da je on Mišo, da je on ogromna veličina, i da sam ja njegova kći – i da ću uvijek biti Mišina mala. Ali neka, meni to ne smeta'', rekla je Ivana Kovač.

Ključni savjet stigao je upravo od tate Miše.

''Samo ako te narod prihvati – nastavi to raditi. Ako ne, makni se.''

Sinčić pjevačice Maje Šuput najpoznatiji je dječak u Hrvatskoj. Mezimac je mamina slika i prilika.

''Znam da se djeca generalno mijenjaju. Ja navijam da ostane na mene – ne zato što mislim da sam ljepši dio para, nego ono... moje dijete, posesivno. Ali najviše liči na mog pokojnog tatu.''

Kako je Majin tata bio čuveni glazbeni menadžer, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda, nije ni čudo da je Bloom povukao glazbeni gen.

''Znaš one mame: ‘Moje dijete je naj’? Ne, uopće nije ta spika, nego fakat pjeva točno. Ne bih ja voljela da on bude pjevač, ali vidim da ima tu crtu – lijepo pjeva.''

Pjevač Mladen Grdović sa svojom je kćeri Sarom svojedobno snimio i pjesmu.

''Ali ne bih volio da ide mojim stopama – jer ja znam koliko je to težak posao.''

Galerija 4 4 4 4 4

S Mladenom se slaže i pjevačica Ivana Radovniković, čiji sinovi Filip i Fran vole pjevati.

''Oboje reagiraju odlično na glazbu. Pa... ne znam. Sigurno ih želite usmjeriti, ali trudim se uvijek prepoznati neki njegov unutarnji interes prema nečemu. Zaista mu ništa ne želim nametati – pa tako ni glazbu, ni bilo kakve svoje interese. Vidim da ima vrlo bogat taj svoj unutarnji svijet – i neka takav i ostane.''

Sasvim drugačije razmišlja naš čuveni tenisač Marin Čilić.

''Rekao bih da je sport jako pošten. Koliko daš – toliko će ti se i vratiti. Nema tu nekih čimbenika koji će vam uskratiti vaš put, pogotovo u individualnom sportu. Tako da ću s te strane naučiti ih, trudit ću se prenijeti im svoje znanje – a vrijeme će pokazati koliko će oni htjeti i koliki će biti talenti.''

Marin Čilić - 2 Foto: In Magazin

Boksač Stjepan Božić razmišlja suprotno.

''Sport je postao veliki biznis, gladijatorstvo. Svi grizu, svi treniraju – jako treniraju. Velika je konkurencija. Uspjeti u sportu je jako teško.

Dobar je dečko. Bio bih najsretniji – ne mora završiti nikakve škole, ni biti neki svjetski prvak. Najbitnije mi je da bude dobar čovjek.''

Bez obzira na to nastavljaju li obiteljsku tradiciju ili krenu vlastitim putem – neka svatko od njih pronađe svoju strast i svoj put prema sreći.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Je li pretjerala? Raskošne obline zanosne novinarke zasjenila je žestoka rasprava

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Mia Negovetić u bikiniju pokazala bogatu kolekciju crteža kojima je ukrasila svoje tijelo