Znate li čija je kći ova ljepotica? Preslika je svoje slavne mame u mlađim danima

Nasljednica slavnog bivšeg para izrasla je u pravu ljepoticu, a u javnosti je imamo priliku baš rijetko vidjeti.

Apple Martin, nasljednica Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina, viđena je kako uživa na plaži u Hamptonsu u društvu nepoznatog mladića.

Dok su razigrano provodili vrijeme u plićaku, 20-godišnja Apple plijenila je pažnju u malenom kariranom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i mladenački izgled.

Apple se rijetko pojavljuje u javnosti, pa ovakve opuštene fotografije rijetko dospiju u medije. Na najnovijim fotkama neodoljivo podsjeća na mamu u mlađim danima.

Podsjetimo, njezina majka i frontmen benda Coldplay vjenčali su se 2003. godine, a zajedno imaju dvoje djece – Apple i Mosesa. Par se razišao 2014., ali su ostali u prijateljskim odnosima i zajedno odgajaju svoju djecu.

Apple je još od malih nogu bila izložena svijetu zabave zahvaljujući svojim poznatim roditeljima. Unatoč tome, Gwyneth Paltrow i Chris Martin uspjeli su sačuvati privatni život svoje djece daleko od svjetla reflektora. S vremenom, Apple je pokazala interes za modu i glazbu, pa smo je 2023. godine imali prilike vidjeti na reviji modne kuće Chanel.

Trenutno pohađa Sveučilište Vanderbilt u Tennesseeju, gdje je članica sestrinstva Kappa Kappa Gamma, a svoj Instagram profil drži zaključanim za javnost.

Nakon rastave od Martina, Gwyneth Paltrow je našla sreću s Bradom Falchukom. Više o tome pročitajte OVDJE.

