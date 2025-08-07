Pretraži
baš je rijetko viđamo

Znate li čija je kći ova ljepotica? Preslika je svoje slavne mame u mlađim danima

Piše H.L., Danas @ 22:37 Zanimljivosti komentari
Apple Martin Apple Martin Foto: Profimedia

Nasljednica slavnog bivšeg para izrasla je u pravu ljepoticu, a u javnosti je imamo priliku baš rijetko vidjeti.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Apple Martin paparazzi snimili na plaži
baš je rijetko viđamo
Znate li čija je kći ova ljepotica? Preslika je svoje slavne mame u mlađim danima
Tko su djeca naših poznatih?
nasljednici
Otkrivamo koje bi zvijezde voljele da djeca krenu njihovim stopama, a koje im to nikada ne bi poželjele!
Preminuo je Brandon Blackstock, bivši suprug Kelly Clarkson
tužne vijesti
Preminuo bivši suprug slavne pjevačice, godinama se borio s najtežom bolesti
Raquel Mauri podijelila fotku iz teretane na kojoj je i Ivan Rakitić
''I ja želim...''
Zbog jednog detalja na fotki iz teretane Rakitićeva Raquel je ukrala sve poglede
Kviz ''Nastavi stihove najljepših klapskih pjesama''
kviz za vječne romantičare!
Znate li nastaviti stihove nekih od najljepših klapskih pjesama?
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Mirna Maras u mini-haljini pokazala bombastične noge
''blistaš neopisivo!''
Bombastične noge naše voditeljice u mini haljini zasjenile su predivan zalazak sunca
Bivši suprug Maje Cvjetković napao njenog novog partnera usred Zagreba
on sve poriče
Bivši suprug nekadašnje misice fizički napao njezina novog partnera usred Zagreba?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Sretni dobitnik iz Slovenije ima još dva tjedna da podigne dobitak veći od 37 milijuna eura
milijuni čekaju
Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu
Severe Weather objavio prognozu za zimu
SEVERE WEATHER
Objavljena prognoza za zimu: Na vrijeme će utjecati polarni vrtlog, a evo što to znači
Došlo do nestašice inzulina u hrvatskim ljekarnama
OPASNE KOMPLIKACIJE
U Hrvatskoj došlo do nestašice važnog lijeka, liječnik poslao apel: "Nemojte ovo činiti"
show
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
POKROVITELJ STADA
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
zabava
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Pokažite što znate!
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Može li biti tako jednostavno?
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
sport
HAJDUK – DINAMO CITY: Livaja se vraća, Rebić debitira
Pratite na gol.hr-u
UŽIVO Potpuni preokret na Poljudu! Hajduk vodi protiv Dinama
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
NAPRIJED, FILIPE
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
Čemu čuđenje dok talenti propadaju, a igraju tatini sinovi. Pogledajte vozne parkove!
Komentar Ivice Mede
Čemu čuđenje dok talenti propadaju, a igraju tatini sinovi. Pogledajte vozne parkove!
tv
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
Daleki grad: Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
DALEKI GRAD
Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
LEYLA
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
putovanja
Oženi me fritata recept
Viralni recept
Pečena jaja toliko fina da ćete se htjeti oženiti za osobu koja ih je spremila
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju obeshrabriti
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju obeshrabriti
novac
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
gdje na benzinsku?
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Street style kombinacije s Tjedna mode u Kopenhagenu
Svježe i autentično
Dankinje modu imaju u malom prstu, donosimo 10 najboljih izdanja čije ideje možete posuditi
Najčešće žensko ime u Hrvatskoj
Ne izlazi iz mode
Nikad neće izaći iz mode: Ovo žensko ime najčešće je u Hrvatskoj
Ulična moda Zagreb u crop-topu golih leđa i širokim trapericama
SMIONA KOMBINACIJA
Opa! Šetnja centrom Zagreba u odvažnom crop-topu i trapericama koje otkrivaju gola bedra
sve
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene