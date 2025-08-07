Preminuo bivši suprug slavne pjevačice, godinama se borio s najtežom bolesti

Bivšu suprug Kelly Clarkson preminuo je nakon dugogodišnje bore s najtežom bolesti.

Brandon Blackstock, glazbeni menadžer koji je javnosti najpoznatiji kao bivši suprug pjevačice Kelly Clarkson i posinak country legende Rebe McEntire, preminuo je u 48. godini života.

''S velikom tugom dijelimo vijest da nas je Brandon Blackstock napustio. Više od tri godine hrabro se borio s rakom. Preminuo je mirno, okružen obitelji. Zahvaljujemo svima na molitvama i zamolili bismo da se u ovom teškom trenutku poštuje privatnost obitelji'', poručio je obiteljski predstavnik u izjavi za magazin People.

Kelly Clarkson je samo nekoliko dana ranije otkazala koncert kako bi vrijeme provela s njihovom djecom - kćeri River (11) i sinom Remingtonom (9).

''Iako privatni život rijetko iznosim u javnost, otac moje djece bio je bolestan posljednjih godinu dana, i sada moram biti potpuno posvećena obitelji'', napisala je u dirljivoj objavi, zahvalivši obožavateljima na razumijevanju i podršci.

Podsjetimo, Clarkson se 2020. godine razvela se od Brandona nakon 7 godina braka. Razvod se vukao godinu i pol dana prije nego što je konačno finaliziran u ožujku 2022., a Kelly je na kraju dobila primarno skrbništvo.

