Zbog viška kilograma suočavala se s kritikama, a sad drastičnom transformacijom sve šokira, otkrila je kako je uspjela smršavjeti!

Američka pjevačica Kelly Clarkson oduševila je i iznenadila svoje obožavatelje novim, vidno mršavijim izgledom, a sada je otkrila i kako je to uspjela.

Pjevačica Kelly Clarkson na sebe je privukla puno pozornosti nakon razvoda od supruga Brandona Blackstocka s kojim ima dvoje djece, a drastična promjena kilaže mnoge je zaintrigirala.

Mnogi su širili priče kako je da bi skinula višak kilograma Kelly čak išla i na operaciju želuca ili da je posegnula za lijekom naziva Ozempic, koji mnoge zvijezde koriste kako bi izgubile kilograme, no sada je otkrila koja je zapravo tajna.

U novom intervjuu, pjevačica je rekla da je smršavjela zahvaljujući kombinaciji hodanja, prehrane bogate proteinima, ronjenja u ledeno hladnu vodu i odlascima u infracrvene saune.

''Šetnja gradom je prava vježba'', rekla je Clarkson za People.

''Trenutno sam jako zaljubljena u infracrvene saune. Smršavjela sam jer sam slušala liječnika – a prije nekoliko godina nisam. I 90 posto vremena sam stvarno dobra u tome jer mi proteinska dijeta odgovara'', dodala je.

Ledene kupke jedan su od najpopularnijih wellness trendova u posljednjih pet godina, a zagovornici tvrde da uranjanje u hladnu vodu ima dobrobiti za imunološki sustav i rad mozga.

Pregled sa Sveučilišta Arctic u Norveškoj otkrio je da plivanje u hladnoj vodi može dovesti do gubitka težine i zaštite od dijabetesa tipa 2.

Kelly, koja je pobijedila u prvoj sezoni American Idola 2002. godine, tek je prije nekoliko godina priznala da je osjećala pritisak u glazbenoj industriji i da su joj pokazivali naslovnice časopisa s mršavim ženama i govorili joj da se s njima natječe.

"Osjećala sam velik pritisak. Više časopisa su mi gurali pred nos i govorili ovo je ono s čime se ti natječeš i mi se moramo natjecati s tim. Ne mogu se s tim natjecati, to čak nije ni moj imidž. To nisam ja. To su oni", rekla je svojevremeno za Glamour UK.

Svoju novu figuru prvi je put pokazala na Instagramu dok se pripremala za gostovanje u emisiji Jimmyja Fallona, a obožavatelji su ostali oduševljeni.

Podsjetimo, 2020. godine razvela se od Brandona nakon 7 godina braka. Razvod se vukao godinu i pol dana prije nego što je konačno finaliziran u ožujku 2022., a Kelly je na kraju dobila primarno skrbništvo.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Zoran Milanović i supruga Sanja zajedno su više od 30 godina, a evo kako je započela njihova ljubavna priča!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Boris Rogoznica posjetio sestru koja u inozemstvu radi kao model i objavio zajedničke fotografije