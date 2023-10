Nikome nije jasno kako je svima draga slatkica drastično smršavjela, a krenula su nagađanja o metodama koje su joj to omogućile

Kelly Clarkson pokazala je novi izgled nakon drastičnog gubitka kilograma, čime je sve iznenadila.

Američka pjevačica Kelly Clarkson oduševila je i iznenadila svoje obožavatelje novim, vidno mršavijim izgledom, a prema tvrdnjama upućenih i njoj bliskih izvora, odlučila je poraditi na sebi nakon razvoda i bitke oko skrbništva.

41-godišnja pjevačica ovih je dana pokazala svoju transformaciju potaknuvši nagađanja da je čak bila na operaciji želuca ili da je posegnula za lijekom naziva Ozempic, koji mnoge zvijezde koriste kako bi izgubile kilograme. No Kelly navodno samo dobro i zdravije jede i vježba i uskoro se sprema izlaziti na spojeve i u potragu za novom ljubavi, nakon razvoda od 46-godišnjeg Brandona Blackstocka.

"Iskreno, nitko ne zna kako je Kelly to točno učinila, ali definitivno nije bila na operaciji. Zdravo jede, vježba. Ima tim ljudi koji joj pomažu oko prehrane i tjelovježbe, ali uvijek se dobro brine o sebi", pojasnio je njoj blizak izvor za Daily Mail.

Uz to tvrdi da je spremna upoznati dobrog čovjeka nakon što se osjećala nedovoljno cijenjenom s bivšim suprugom.

"Ona izgleda fantastično i osjeća se fantastično, kreće na spojeve i želi pronaći dobrog muškarca nakon nimalo lakog razvoda. On je nije cijenio, a Kelly treba muškarca koji će je cijeniti kao božicu kakva i jest", dodao je izvor.

Kelly se tek treba javno osvrnuti na svoju transformaciju, ali drugi je izvor inzistirao na tome da će ona otvoreno razgovarati s obožavateljima ako je koristila Ozempic.

"Da je uzela Ozempic, ili da ga planira uzeti u budućnosti, bila bi prva osoba koja bi to podijelila sa svijetom. Ne bi ona to tajila, transparentna je i stvarna i takva je oduvijek bila", izjavio je anonimni izvor.

Kelly se nedavno preselila iz Los Angelesa u New York kamo je povela i djecu, 9-godišnju River Rose i 7-godišenjg Remingtona Alexandera kako bi se usredotočila samo na dobre i nove stvari.

"Ona je sada u New Yorku, a stresovi zbog razvoda i glasina o toksičnom radnom okruženju u njezinoj emisiji doista su jako utjecali na nju pa su joj zdravlje i vlastita dobrobit sada na prvom mjestu. Sada kada je samohrana majka, želi biti zdrava i zbog djece i biti još dugo tu za njih i zato je promijenila svoj život.

Kelly je svoju novu figuru prvi put pokazala na Instagramu dok se pripremala za gostovanje u emisiji Jimmyja Fallona. Očekivano, obožavatelji su to brzo komentirali, a mnogi su se pitali je li koristila Ozempic, lijek koji se inače koristi za liječenje dijabetesa tipa 2, a jedna od njegovih nuspojava je gubitak težine.

"Što se dovraga dogodilo?", "Vau. Izgledaš odlično", "Ozempic ti dobro stoji", "Ozempic čini čuda", komentirao je dio njezinih pratitelja, dok su neki ipak zaključili kako postoje i drugi načini za gubitak kilograma.

"Znam da ste svi ovdje optužili našu kraljicu da uzima tablete za mršavljenje, ali tijelo svake žene može se promijeniti zbog stresa, PTSP-a, uz pomoć profesionalaca ili, naravno, vježbanjem", "Čak i ako je Kelly uzimala tablete za mršavljenje, nije to vaše tijelo niti posao da joj sudite", "Tako se osvećuje bivšem", "Mislim da tvoj bivši sada žali", Čini se da netko ponovno preuzima kontrolu nad svojim životom", dodali su.

Kelly, koja je pobijedila u prvoj sezoni American Idola 2002. godine, tek je prije nekoliko godina priznala da je osjećala pritisak u glazbenoj industriji i da su joj pokazivali naslovnice časopisa s mršavim ženama i govorili joj da se s njima natječe.

"Osjećala sam velik pritisak. Više časopisa su mi gurali pred nos i govorili ovo je ono s čime se ti natječeš i mi se moramo natjecati s tim. Ne mogu se s tim natjecati, to čak nije ni moj imidž. To nisam ja. To su oni", rekla je svojevremeno za Glamour UK.

Kelly i njezin bivši suprug Brandon bili su u braku sedam godina, prije nego što su se razveli 2020., a što je pokrenulo dugotrajnu pravnu bitku oko imovine i skrbništva nad djecom.

Razvod se vukao godinu i pol dana prije nego što je konačno finaliziran u ožujku 2022., a Kelly je na kraju dobila primarno skrbništvo.

Ranije ove godine izdala je album pod nazivom "Chemistry" koji je detaljno opisao dobre, loše i ružne strane njezine veze s Brandonom. Nedavno se preselila u New York s njihovom djecom zbog novog početka i sada će svoj talk-show voditi iz Velike Jabuke.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Razvodi se jedan od najdugovječnijih holivudskih parova, dugo su skrivali i pravu istinu o svom braku!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Nekad i sad Jedna od naših najljepših voditeljica povukla se iz javnosti nakon udaje za Mamićeva sina, drugu sreću pronašla je s odvjetnikom, a evo koliko se promijenila od slavnih dana!