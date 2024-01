Zoran Milanović i supruga Sanja zajedno su više od 30 godina, a evo kako je započela njihova ljubavna priča!

Na današnji dan prije četiri godine Zoran Milanović odabran je za novog predsjednika Hrvatske, a pažnju je uz njega plijenila i supruga Sanja Musić Milanović. Ovo je njihova ljubavna priča.

Na današnji dan prije četiri godine Zoran Milanović izabran je za novog predsjednika Republike Hrvatske, a u prvom govoru nakon izbora uz njega je na pozornici bila i supruga Sanja Musić Milanović.

Ponosno ga je gledala dok je držao pobjednički govor, a onda su se zagrlili i pozdravili njegov stožer i građane Hrvatske.

A osim u tom trenutku, Sanja mu je podrška već više od 30 godina.

Upoznali su se još 1991. godine na jednom kućnom dočeku Nove godine kod prijatelja, nakon čega su već za nekoliko tjedana i službeno postali par. Vjenčali su se 1994. godine, a danas su sretni roditelji dvojice sinova Ante Jakova Milanovića i Marka Milanovića.

Sanja se rijetko pojavljuje u javnosti, a kada se pojavi, to je najčešće vezano uz njezin posao u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje radi kao voditeljica Službe za promicanje zdravlja.

"Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja. Srećom, Sanja ima razumijevanja za moj posao i jasno joj je da ponekad radim do dugo u noć. Zato sve dođe na svoje kad ljeti odemo na godišnji odmor u kuću mojih roditelja na Krku. Ondje se uvijek opustimo i uživamo u obiteljskom životu" rekao je u jednom od intervjua za Gloriju Zoran Milanović.

Nakon njihova vjenčanja 1994., Milanović je postao pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjskih poslova. Godine 1996. Zoran Milanović imenovan je za savjetnika u hrvatskoj misiji NATO-a i EU-a pa su se preselili u Bruxelles.

Sanja time nije bila baš oduševljena, ali je ipak otišla sa suprugom. U to je vrijeme bila na magisteriju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je dobila specijalizaciju iz epidemiologije, no sa školovanjem je nastavila u Belgiji.

''Plakala sam kad smo se selili u Belgiju. Bili smo mladi, vjenčani samo tri godine, svojom odlukom bez djece, uživali smo u svojoj podstanarskoj garsonijeri, izlascima... Bila sam odslušala magisterij iz ultrazvuka i položila ispite, no onda sam dobila specijalizaciju iz epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba i promijenila smjer. Sad sam to morala zalediti, otići u nepoznato. No, danas me za Belgiju veže toliko toga'', rekla je u intervjuu za Jutarnji list.

Tamo im se 1998. godine rodio i prvi sin Ante Jakov, u Hrvatsku su se vratili godinu dana kasnije, a Zoran se tad učlanio u SDP. 2005. stigao im je drugi sin Marko.

Za razliku od drugih žena koje zbog uspješnih supruga većinom moraju odustati od svojih karijera, Sanja to nije učinila. Godine 2010. doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te tamo ostala raditi, a onda je postala epidemiologinja.

Otkad je prva dama, Sanja često promovira zdrav način života te drži panele i predavanja o zdravlju.

