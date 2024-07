Sin predsjednika Milanovića nakon velikog uspjeha: "Svjestan sam tko sam i što sam, ljudi će me uvijek tako doživljavati"

Marko Milanović osvrnuo se na svoje sportske uspjehe i otkrio je da su mu roditelji velika podrška u sportskoj karijeri, no smatra i da će uvijek biti u očevoj sjeni.

Mlađi sin predsjednika Zorana Milanovića, Marko Milanović, na nedavnom Prvenstvu Europe u hrvanju do 20 godina osvojio je brončanu medalju.

Tim je povodom za Večernji list otkrio da su mu roditelji velika podrška, a priznao je i da je svjestan činjenice da će ga, unatoč sportskim postignućima, ljudi uvijek doživljavati kao sina našeg aktualnog predsjednika i bivšeg premijera.

"Ja se jesam i dosad isticao svojim rezultatima i nisam u oblacima. Svjestan sam ja tko sam i što sam i da se to može protumačiti dvojako, ali hrvanje to može iskoristiti za nešto pozitivno. Recimo, za promoviranje hrvačkog sporta, ali i sporta općenito, kao dokaz da možete uspjeti u sportu bez obzira na to iz kojeg ste sloja društva. Samo to treba htjeti i ništa se ne smije raditi napola. Ja sam svjestan da ću, što god da osvojim, ako osvojim, biti sin bivšeg premijera i aktualnog predsjednika države i da će me ljudi tako doživljavati. No svatko od nas ima svoj križ koji vuče i koji mu daje snagu u teškim trenucima. Mene to ne dira niti bih dopustio da mi to smeta", rekao je Marko.

Osvnruo se i na činjenicu da se za hrvanje najčešće odlučuju djeca iz radničkih obitelji, zbog čega su se mnogi čudili kako je on, kao sin političara i znanstvenice, odabrao ovaj sport.

"Uvijek ima iznimki. Za gradsku djecu iz obitelji intelektualaca zna se reći da im je preugodno te da nemaju potrebu za nadmetanjem i dokazivanjem kroz sport", objasnio je.

Osim Marka, Milanović sa suprugom Sanjom ima još i sina Antu Jakova, za kojeg 2020. godine pisalo se da radi honorarno kao dopisnik iz Zagreba za splitsku televiziju Jadran.

Kako izgledaju Milanovićevi sinovi, pogledajte u našoj galeriji.

