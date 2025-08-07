Tko je fatalna supruga nekadašnjeg zavodnika koji je ljubio i srpsku Barbie?

Prvi pobjednik regionalnog Surviva nije se promijenio puno od dana svoje najveće slave, a danas uživa u obiteljskom životu s prekrasnom Latinoamerikankom.

Vladimira Vuksanovića publika pamti kao pobjednika regionalnog Survivora iz 2012. godine, a njegov atraktivan izgled i šarm godinama su plijenili pažnju javnosti.

Mediji su ga povezivali s brojnim poznatim damama, među kojima se najviše isticala veza s pjevačicom Natašom Bekvalac, s kojom je bio i zaručen.

Vladimir Vuksanović Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Vladimir Vuksanović, Nataša Bekvalac Foto: Borna Filic/PIXSELL

No, nakon raskida zaruka, Vladimir je 2018. započeo novu ljubavnu priču – i to s Dahianom, zanosnom Latinoamerikankom koja mu je ubrzo ukrala srce.

Dahiana Vuksanović, Vladimir Vuksanović Foto: Instagram

Dahijana dolazi iz Dominikanske Republike, a vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje je prati više od 10 tisuća ljudi.

Često tamo objavljuje fotografije u minijaturnim izdanjima kojima oduševaljava svoje pratitelje.

Par zajedno ima dvoje djece i, sudeći prema objavama, uživaju u skladnom obiteljskom životu.

Dahiana Vuksanović, Vladimir Vuksanović Foto: Instagram

