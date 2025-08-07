Znate li koji se naš glumac pojavio u nekoliko spotova Miroslava Škore?

Miroslav Škoro već je godinama u odličnim odnosima s poznatim hrvatskim glumcem, a spotovi u kojima je glumio omiljeni su publici.

Na 30. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu je održan i svečani koncert Hrvatskih ruža i Miroslava Škore.

Nažalost, zbog tehničkih poteškoća prijenos Škorina koncerta naprasno je prekinut, a više o tome pročitajte OVDJE.

Jednu od pjesama koju je Škoro uspio otpjevati je ''Domovina'', a u spotu koji se vrtio na ekranu iza benda mnogi su prepoznali poznato lice.

Miroslav Škoro u Areni Zagreb - 8 Foto: Petar Cikač/Premier Media Group

Riječ je o glumcu Vedranu Mlikoti, koji je sa Škorom obiteljski prijatelj, a glumio je u nekoliko njegovih spotova.

Jedan od prvih spotova u kojima je glumio je onaj za pjesmu ''Domovina''.

Vedran Mlikota Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Zanimljivo je i to da je dječak u spotu Škorin sin, Matija Škoro. Ovih dana tata i sin imali su više razloga za slavlje, a više pročitajte OVDJE.

Vedran Mlikota i Matija Škoro u spotu ''Domovina'' Foto: Youtube

Osim u ''Domovini'', Mlikota se još pojavljuje i u spotu ''Zašto lažu nam u lice'', novoj verziji spota ''Sve poštivam, svoje uživam'' i ''Od kud ti pravo''.

Vedran Mlikota u spotu ''Sve poštivam, svoje uživam'' Foto: Youtube

Vedran Mlikota u spotu ''Zašto lažu nam u lice'' Foto: Youtube

Koji vam je od ova četiri spota najljepši? ''Domovina''

''Zašto lažu nam u lice''

''Sve poštivam, svoje uživam''

''Od kud ti pravo'' ''Domovina''

''Zašto lažu nam u lice''

''Sve poštivam, svoje uživam''

''Od kud ti pravo'' Ukupno glasova:

Prije nastupa u Kninu Škoro se na društvenim mrežama pohvalio i kako je posjetio Mlikotu u njegovu kraju.

''Naš splitski koncert na Rivi je odgođen zbog nevremena, pa smo se sklonili kod rođe Mlikote'', napisao je Miroslav.

Kako izgleda kći Miroslava Škore? Rijetko je u javnosti, ali i ona je dio obiteljskog glazbenog svijeta, više pročitajte OVDJE.

Škoro nam je nedavno ispričao zbog čega je nedavno opet završio u bolnici, više pogledajte OVDJE.

Galerija 24 24 24 24 24

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Svi su se na trenutak morali dobro zagledati u novu fotku kćeri bivšeg vatrenog s plaže

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Supruga naše rukometne legende blista na jahti, nakon udaje za njega rijetko je vidimo!