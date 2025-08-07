Znate li koji se naš glumac pojavio u nekoliko spotova Miroslava Škore?

Miroslav Škoro već je godinama u odličnim odnosima s poznatim hrvatskim glumcem, a spotovi u kojima je glumio omiljeni su publici.
Jednu od pjesama koju je Škoro uspio otpjevati je ''Domovina'', a u spotu koji se vrtio na ekranu iza benda mnogi su prepoznali poznato lice.
Miroslav Škoro u Areni Zagreb - 8 Foto: Petar Cikač/Premier Media Group
Riječ je o glumcu Vedranu Mlikoti, koji je sa Škorom obiteljski prijatelj, a glumio je u nekoliko njegovih spotova.
Jedan od prvih spotova u kojima je glumio je onaj za pjesmu ''Domovina''.
Vedran Mlikota Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Zanimljivo je i to da je dječak u spotu Škorin sin, Matija Škoro. Ovih dana tata i sin imali su više razloga za slavlje, a više pročitajte OVDJE.
Vedran Mlikota i Matija Škoro u spotu ''Domovina'' Foto: Youtube
Osim u ''Domovini'', Mlikota se još pojavljuje i u spotu ''Zašto lažu nam u lice'', novoj verziji spota ''Sve poštivam, svoje uživam'' i ''Od kud ti pravo''.
Vedran Mlikota u spotu ''Sve poštivam, svoje uživam'' Foto: Youtube
Vedran Mlikota u spotu ''Zašto lažu nam u lice'' Foto: Youtube
Prije nastupa u Kninu Škoro se na društvenim mrežama pohvalio i kako je posjetio Mlikotu u njegovu kraju.
''Naš splitski koncert na Rivi je odgođen zbog nevremena, pa smo se sklonili kod rođe Mlikote'', napisao je Miroslav.
