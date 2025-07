Škoro nam je ispričao zbog čega je nedavno opet završio u bolnici: ''Uplašio sam se par dana poslije...''

Ususret Danu pobjede i domovinske zahvalnosti te Danu hrvatskih branitelja, Miroslav Škoro će u nedjelju 3. kolovoza održati koncert na splitskoj Rivi, dok ga na 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije ''Oluja'' čeka nastup u Kninu. Tim povodom s njim se družio naš Gordan Vasilj. Glazbenik mu je, među ostalim, otkrio kako će izgledati sutrašnja proslava njegova 63. rođendana, koja je tajna njegova dugovječnog braka te zašto je nedavno završio u bolnici.

Čast da uveliča 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije ''Oluja'' pripala je Miroslavu Škori. Miljenik publike će ove nedjelje 3. kolovoza nastupiti na splitskoj Rivi, a dva dana kasnije će održati koncert i na glavnom gradskom trgu u Kninu.

''Slavimo nešto što je jako veliko, bez obzira kako to neki promatrali. Tih godina se dogodila, a to je istina, jedna akcija koja je ustvari oslobodila Hrvatsku i učila nas sve skupa ponosnima. Mi u to vrijeme nismo hodali, mi smo lebdili pa ajmo svi zajedno zapjevat, proslavit, sjetiti se tog vremena kad smo uistinu svi bili zajedno. To je ono što nam najviše treba, zajedništvo.'', govori Miroslav Škoro.

Splitom i Kninom orit će se Škorina najpopularnija pjesma ''Sude mi'', koju je 2003. snimio s Thompsonom, na čijem koncertu na zagrebačkom hipodromu nije bio.

''To je bio jedan veličanstveni skup, bilo je lijepo, a pjevalo se ono što je pjevač htio da se pjeva. Dakle, zna se tko je organizirao koncert i on je odredio set listu kao što ću je ja odrediti i u Splitu i u Kninu. I to je to, izvodi se ono što pjevač hoće da se izvodi''.

Popularni glazbenik, kojem su nakon infarkta 2018. godine ugrađene četiri premosnice, nedavno je završio na Hitnoj pomoći zbog anafilaktičkog šoka od magarećeg mlijeka.

Galerija 3 3 3 3 3

Miroslav Škoro - 7 Foto: In Magazin

''Kad sam došao tamo imao sam tlak negdje 75-80 sa 60 i nisam se uplašio tada nego par dana kasnije. Kaže meni jedan čovjek 'jako smo se uplašili za vas. Moja šogorica radi na Hitnoj i došla je doma i rekla je 'joj jel' znate tko nam je danas zamalo umro?'' i onda sam ja skužio čovječe, nije dobro, opet sam zdimio s lopate.''

Je l se čuva?

''Od čega? Ne mogu ja to, onda bi bilo bolje da sam partio, što bi se reklo. Čuvati se pa pokušavam ja to, ali ne možeš, ja sam lik iz naroda. Kad me pitate jel se pazim, pa pazim se, imam samo dvoje djece i nemam više od toga''.

Miroslav Škoro - 2 Foto: In Magazin

Miroslav Škoro - 3 Foto: In Magazin

Pjevačev najveći ponos su kći Ivana i sin Matija, koji je krenuo njegovim stopama, pa je tako sudjelovao i u stvaranju posljednjeg očevog singla ''Zastava''.

''Ima tu nešto. Mislim činjenica je da nakon koncerta više cura i ljudi čeka da se slika s njim nego sa mnom. Jako simpatičan, drag čovjek. Ja bih volio da mi moja djeca podare unuke, evo, to sad već javno govorim. Super su, završili su faks, rade, ali previše su profesionalno orijentirani.''

Pogledaji ovo Celebrity U tajnosti se oženio sin Dragane Mirković! Fotke s vjenčanja potaknule su sve glasnija šuškanja

A leđa mu već 36 godina čuva supruga, Hrvatica američkog podrijetla Kim Ann. Upoznali su se tijekom njegove turneje po SAD-u, a vjenčali su se čak tri puta. Ovaj skladan bračni par će uskoro u Donjoj Drenovi kod Zeline otvoriti kuću za odmor.

Miroslav Škoro - 5 Foto: In Magazin

Miroslav Škoro - 4 Foto: In Magazin

''Ja imam tu sreću da sam uspio u životu sačuvati taj svoj brak bez obzira na sve vjetrove koji su nas tukli, jer moj posao je s jedne strane takav, a s druge strane ja sam ona mala, znatiželjna vjeverica iz Ledenog doba koja svašta radi. Znači kod mene nije aha, moj suprug se ustaje tada i tada. Ja nemam nikakav ritam, ja sam danas tu, sutra sam tko zna gdje. Ne igram nogomet četvrtkom, ne kartam petkom, ne idem s frendovima na pecanje subotom. Kod mene je to tako kako je i tu mora biti jako puno razumijevanja.''

A Škoro će sutra proslaviti 63. rođendan.

''Dakle, ako doživim to, onda sam stariji i od majke i oca. Znači, otac mi je umro s 49, majka u 62. i nije mi to baš bilo ugodno, te godine kad sam to morao savladati. Ali, evo, tu smo, živi smo, zdravi smo, veselit ćemo se.''

Pjevačevu obitelj čeka dvostruka fešta jer danas je 30 godina navršio njegov Matija.

Miroslav Škoro - 8 Foto: In Magazin

''Generalno gledano, ni Matija ni ja nismo nešto od velikih slavlja. Nismo ni od velikih poklona. Ja sam odrastao u obitelji skromnih imovinskih mogućnosti i meni je majčin poljubac bio velika nagrada u puno situacija. I ja sam se trudio da svojim životom i nekim rezultatima činim svoju majku ponosnom. I mislim da se to genetski prenijelo i na moju djecu, tako da ni oni nisu od 'joj sad idu dani darivanja, moram dobiti neke poklone' nego je nama važno da smo zajedno i da napravimo neku foru.''

Sretan rođendan ocu i sinu Škoro želi redakcija In Magazina!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog prizora Shakire bez šminke njezini fanovi imaju samo jedno pitanje

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Tko je isklesani Boris koji je napravio pravu pomutnju u britanskom ljubavnom realityju?

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgledaju sinovi Olivera Dragojevića? Snimljeni su skupa na posebnoj večeri u Veloj Luci

Pogledaji ovo Celebrity Lopez ostala bez suknje nasred pozornice: Nije sve išlo kako je zamislila!