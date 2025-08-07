Velika radost u obitelji Mate Bulića: "Dida i baka su te jedva dočekali!"

Mate Bulić postao je djed i emotivnom objavom na Instagramu poželio dobrodošlicu unuku Tinu.

Glazbena legenda Mate Bulić postao je djed! Radosnu vijest podijelio je na svom profilu na Instagramu emotivnom objavom kojom je otkrio da je u njihovu obitelj stigao mali Tin.

"Dobro nam došao, mali Tin. Uranio si nam, ali svi smo te jedva dočekali. Znaj da imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata koji će paziti na tebe, a tvoji dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše", napisao je ponosni Mate uz fotografiju na kojoj se vidi Tinova rukica u rodilištu.

Glazbenik je poznat i po tome da mu je obitelj uvijek na prvom mjestu, pa ne čudi što je i ovu novu životnu ulogu dočekao s velikim veseljem i emocijama.

Čestitke povodom dolaska malog Tina ubrzo su se počele nizati u komentarima, a mnogi fanovi poručili su kako je Mate zaslužio svaki trenutak te radosti.

Mate Bulić - 2 Foto: In Magazin

Mate Bulić, Hrvatska noć u Frankurtu - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Podsjetimo, Mate je otac dviju kćeri, Katje i Ane.

