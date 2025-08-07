Tko je influencerica koja pliva s najopasnijim morskim psima? Prati je pola milijuna ljudi!

Andriana Marine pliva s tigrastim morskim psima već deset godina, a njezin edukacijski profil na Instagramu prati više od pola milijuna ljudi.

Na Instagramu je prati više od pola milijuna ljudi, a ono što je izdvaja od ostalih influencerica nisu modne kombinacije ni luksuzna putovanja, nego susreti s najopasnijim morskim predatorima.

Andriana Marine već deset godina doslovno zaranja u nepoznato, plivajući bez ikakvog straha rame uz rame s tigrastim morskim psima, koji inače pripadaju među najopasnije vrste za ljude nakon velikih bijelih psina.

Ova neustrašiva zaljubljenica u ocean redovito objavljuje fascinantne videozapise u kojima pristupa morskim psima, objašnjava njihovo ponašanje i savjetuje što učiniti ako se ikada nađete licem u lice s morskim psom.

Njezin profil prepun je prizora koji bi mnogima ubrzali puls, no ona tvrdi suprotno.

"Najmirnija sam upravo u situacijama koje većinu ljudi plaše", ističe Andriana.

Njezin sljedeći veliki projekt vodi je na Antarktiku, gdje planira istraživati netaknuti morski svijet i divlju prirodu jednog od najizoliranijih kutaka planeta.

Osim što promiče zaštitu morskog života, Andriana u edukacijskim objavama razbija predrasude o morskim psima i upozorava na važnost očuvanja oceana.

