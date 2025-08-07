Bizaran razlog zašto kći Hulka Hogana nije bila na očevu sprovodu: "Ispratila sam ga na plaži..."

Brooke Oleksy otkrila je da nije bila na sprovodu Hulka Hogana jer je odlučila oca ispratiti na osoban način.

Brooke Oleksy, 37-godišnja kći legendarnog Hulka Hogana, prvi put se oglasila nakon očeva pogreba i objasnila zašto nije prisustvovala posljednjem ispraćaju, koji je izazvao brojne reakcije u javnosti.

Hogan je preminuo 24. srpnja od srčanog udara u svom domu na Floridi, a privatni pogreb održan je 5. kolovoza u Clearwateru. Na ispraćaju su se pojavili njegov sin Nick, bivša supruga Linda te posljednja partnerica Sky Daily – no Brooke nije bila među njima, što su mnogi primijetili.

Hulk Hogan s kćeri - 2 Foto: Profimedia

U iskrenoj objavi na Instagramu Brooke je otkrila da je odlučila oca ispratiti na drugačiji način.

"Iako cijenim sve koji su odali počast, ja sam odlučila da ga želim ispratiti na svoj, osoban i iskren način. U tišini, tamo gdje sam se osjećala najbliže njemu – na plaži", napisala je.

"Jedino što je nedostajalo bio je njegov sklopivi stolac za plažu, da gleda valove i zalazak sunca. Uzeli smo našu djecu i uronili ih u istu slanu vodu koju je on volio", dodala je.

Hulk Hogan - 3 Foto: Profimedia

Hulk Hogan - 4 Foto: Profimedia

"Svaki val, svako zrnce pijeska podsjećalo me na to kako sam bila njegova 'morska beba'. Nadam se da je sada na miru i da zna koliko ga volim. Ponosna sam što sam tvoja kći. Hvala ti što si me odabrao u ovom životu. Naša povezanost je vječna. Za sve one koji mi zamjeraju što nisam bila – nisu me ni pozvali", dodala je.

Hulk Hogan - 2 Foto: Profimedia

Priznala je da je posljednjih godina imala distanciran odnos s ocem, ali bez teških riječi.

"Samo sam se povukla da zaštitim svoje srce. Nismo se nikad posvađali. Nikad nije bilo velike drame. Sve što sam ikad željela od njega bila je ljubav, iskrenost i duboka povezanost. I tijekom nekih posebnih godina, to sam i imala."

Brooke je prije odlučila da neće sudjelovati u raspodjeli očeva bogatstva, koje se procjenjuje na 25 milijuna dolara.

"Nisam željela biti dio toga. Nisam htjela uplesti se u moguće obiteljske sukobe oko novca", priznala je.

Hulk Hogan - 18 Foto: Profimedia

Hulk Hogan - 11 Foto: Profimedia

Hogan se posljednjih tjedana života nadao nečemu što se nikada nije ostvarilo, a detalje pogledajte OVDJE.

