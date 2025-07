Hulk Hogan preminuo u 72. godini života, otkriven uzrok smrti

Hulk Hogan preminuo je u dobi od 71 godinu.

Legendarni američki hrvač u organizaciji WWE Hulk Hogan preminuo je u četvrtak ujutro prema istočnom vremenu u dobi od 71 godinu.

Kako je prvi izvijestio TMZ, hitne službe su pozvane u njegov dom u Clearwateru na Floridi, nakon poziva zbog srčanog zastoja. Pred kućom su bila parkirana policijska i kola hitne pomoći, a Hogana su prenijeli na nosilima i prevezli u bolnicu.

Njegova iznenadna smrt uslijedila je samo nekoliko tjedana nakon što je njegova supruga Sky demantirala glasine da je na samrti u komi, te je izjavila da mu je srce snažno nakon rutinske operacije vrata.

Pravog imena Terry Bollea, ovaj više od dva metra visok kečer je započeo karijeru u profesionalnom hrvanju krajem 1970-ih, no pravu je slavu stekao početkom 1980-ih, kada je ušao u tadašnji WWF (danas WWE) i postao Hulk Hogan — lik s ogromnim mišićima, žutom maramom, karizmom i kultnom rečenicom: "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?"

Njegov prvi veliki trenutak dogodio se 1984. kada je pobijedio The Iron Sheika i osvojio svoj prvi WWF Heavyweight Championship, čime je započela era poznata kao Hulkamania. U svojoj karijeri je osvojio šest WWF naslova, bio je glavnazvijezda Wrestlemanije, a postao je i prvi hrvač koji je privukao mainstream medije, što je pomoglo WWE-u da postane globalna sila.

Zahvaljujući svojoj karizmi, redatelji su ga pozivali da dođe glumiti u njihovim filmovima, pa je tako glumio u filmovima "Rocky III", "Gremlini 2", "Gospodin Dadilja" i "Djed Mraz s mišićima", a u većini televizijskih serija je uglavnom tumačio sebe.

Bio je triput u braku - s Lindom Claridge, s kojom ima dvoje djece, Jennifer McDaniel i Sky Daily s kojom se oženio 2023. godine.

Njegov život i karijera bili su izvor mnogih kontroverzi, od tužbi bivših prijatelja, rasističkih komentara zbog čega su ga na neko vrijeme uklonili iz WWE-ove Kuće slavnih do ponašanja na konvenciji Republikanske stranke na kojoj je podržao Donalda Trumpa.

Unatoč svemu, Hogana se smatra najprepoznatljivijim hrvačem svih vremena i osobom koja je zaslužna za globalnu popularnost profesionalnog hrvanja.

